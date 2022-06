Venta de neumáticos: conflicto gremial paraliza la producción y casi no hay importaciones

Las fábricas nacionales de neumáticos atraviesan conflictos y los artículos importados no son suficientes.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el empresario señaló: “Los gremios no quieren arreglar. Les han ofrecido una cifra importante y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático no está de acuerdo. Han cerrado las tres fábricas que están en Argentina, que son Bridgestone, Fate y Pirelli. La situación es difícil porque no hay producción”.