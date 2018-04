Con el amanecer del día los daños de los fuertes vientos que se desataron anoche se hicieron más visibles. Las ráfagas llegaron a picos de 88 km/h.

En las guarderías náuticas se hundieron algunas embarcaciones, otras se desataron de las amarras y algunas se dañaron por los bruscos vaivenes.

"Fue un inusual fenómeno porque no había aviso, no había previsiones, ni alerta a corto plazo, tomó por sorpresa en un momento donde todavía hay mucho tránsito, gente caminando, por fortuna no hubo que lamentar lesionados pero si consecuencias materiales, en la zona norte sobre todo donde hubo ráfagas de 88 km/h en su pico máximo", relató el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, en "Zysman 830" de La Ocho.

barcos01.jpeg barcos02.jpeg







>> Leer más: Sigue el tiempo pesado el viernes con máxima prevista de 32 grados





"Tuvimos 60 reclamos entre árboles y ramas de gran porte, 11 columnas, diez voladuras de techos y cartelería, se está trabajando fuerte para limpiar esto", dijo para expresar que las cuadrillas no terminan de recuperar las calles de un fenómeno que ya ocurre otro.

amarras02

"Es el tercero en menos de dos semanas, el viernes pasado tuvimos una situación, el domingo otra, y ayer un fenómeno más, son los que no pasaron en el verano", enumeró.