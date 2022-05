Vecinos de zona norte se armaron con palos y machetes para evitar robos

Mientras una mujer porta un cartel que dice: "Solo llevo pañales no me robes", al lado de ella un vecino tiene una cachiporra en su mano. (Foto: captura de TV)

"No somos violentos ni salimos a cortar calles, pero no tenemos respuestas y necesitamos que las autoridades nos escuchen, necesitamos que nos cuiden", afirman a coro los vecinos, que se arman con lo que tienen a mano para hacerle frente a la delincuencia y cuidarse entre ellos.

Esta particular metodología comienza con la observación de las cámaras de seguridad que hay en la zona y con las alarmas comunitarias, y sigue con la activación de los diferentes grupo de whatsapp hasta terminar con algunos vecinos que salen a patrullar las calles munidos de estos elementos contundentes.

"Este es el único elemento que tengo para salir cada vez que suena la alarma, que suena constantemente. Esta tarde hubo cuatro robos y el fin de semana desvalijaron una casa. Estamos desprotegidos. Y ya no solo decidimos defendernos a través de los grupos de whatsapp sino que decidimos físicamente salir a combatir la delincuencia", cuenta Mari, una de las vecinas de la zona mientras sostiene un palo.

Y enseguida agrega: "Tenemos una tremenda indignación, porque a una vecina, que tiene una hija discapacitada (con retraso madurativo) hace dos días, cuando fue a visitarlo a la casa de su papá, la maniataron de pies y manos y le dieron una golpiza tremenda, la dejaron absolutamente desfigurada. Pasamos noches en vela, vigilando, en algunas calles hay alarma, en otros lugares hay cámaras y salimos con lo poco que tenemos. Nosotros somos ciudadanos decentes, no sé que están esperando para cuidarnos"

A unos metros de Mari estaba una madre con un bebé en brazos, un hacha y un cartel que decía: "Solo llevo pañales, no me robes".

"A cualquier madre si nos tocan un hijo vamos a salir con cualquier cosa en la mano. Estamos desprotegidas. Tengo un bebé de tres meses y con lo único que salgo es con un bolso con pañales y las cosas del médico, y salgo a la calle con terror por si me empujan o nos hacen algo. El problema no son los robos, el problema es que hoy te matan. ¿Quién nos defiende? el Estado no está, la policía no está, los políticos no están. ¿Vamos a dejar que nos hagan algo? ¿qué les hagan algo a nuestros hijos?", se preguntó esta madre mientras portaba un hacha.

Por su parte, un hombre que tenía en su mano derecha una cachiporra, comentó: "Estamos toda la noche acá cuidando para poder darle seguridad al barrio".

"El otro día tuvimos que salir corriendo todos los vecinos para darle seguridad a una vecina que tenía a un ladrón en el techo. La policía cuando vino ni siquiera se animó a subir al techo para buscarlo", comentó Marcelo en diálogo con Telefe Noticias, mientras mostraba como funcionaba la cachiporra que tenía en la mano.