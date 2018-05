En el marco de los traslados previstos para desarrollar el el Plan Abre, un grupo de vecinos de Esmeralda y La Paz, en el barrio República de La Sexta, resistieron esta mañana la acción del personal de la Municipalidad de Rosario. Reclaman claridad acerca de las viviendas donde serán trasladados y el título de propiedad de la mismas.

"Resulta que un día aparecieron del Plan Abre y me dijeron 'mirá vos estás afectada y te tenés que ir', yo mi casa ya la tengo, llevo la quinta generación, me crié acá y de mi casa no me quiero ir", relató una de las mujeres en el programa "Zysman 830" de La Ocho.

sexta1.PNG Sebastián Suárez Meccia / La Capital



Otra de las vecinas dijo que "hace aproximadamente dos meses marcaron las casas como se hace con los animales, preguntaron si teníamos gatos o perros para vacunar, y con esa excusa aprovecharon para sacar los datos de la gente".

Ambas reclamaron "el título de la propiedad, no se que quieren ellos, no vienen con la verdad, preguntamos donde son las casas y no saben que responder a la gente, miran el celular, no dicen nada".

"Hoy son tres personas que sacan bajo amenazas, te vas o te vas", agregó.