Vecinos realizaron un cacerolazo por la seguidilla de cortes

En una jornada con temperaturas que superaron los 30 grados, varios sectores de la ciudad sufrieron ayer cortes en el suministro de energía eléctrica. En ese marco de enorme tensión por las reiteradas interrupciones que arrastran desde hace varios días, vecinos de Cafferata y Mendoza cerraron el paso del tránsito y realizaron un ruidoso cacerolazo de protesta.

En ese sector de pleno barrio Echesortu, los habitantes exhibieron sin tapujos su cansancio por esta situación. "Hace más de 48 horas que estamos sin luz. No podemos seguir así. ¿Hasta cuándo vamos a seguir de esta manera?", exclamó con mucha bronca María.

Por eso, colocaron los volquetes sobre la calle y expresaron un reclamo que se hizo sentir al caer la tarde. Ese corte de los vecinos provocó caos en el tránsito en el cierre de la jornada laboral, que obligó a desviar automóviles particulares y a la gran cantidad de colectivos del transporte urbano de pasajeros que se traslada por ese sector. Recién pasadas las 20 se pudieron retomar los recorridos habituales.

Así, la tarde-noche de ayer fue testigo de la protesta de estos vecinos de Echesortu que atravesaron una semana que fue un auténtico tormento, debido al calor y la extensión de los cortes de luz en la zona. Entre lunes y martes tuvieron casi un día de apagón, y las interrupciones se repitieron entre el miércoles y ayer. Por eso, no dudaron en salir a la calle con las cacerolas para visibilizar esta problemática y reclamar la reposición del servicio.

Aunque desde las redes sociales de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) anuncian que estaban trabajando sobre un corte en media tensión en el área comprendida por: Mendoza, avenida Pellegrini, Vera Mujica y Constitución, los vecinos remarcaron que el inconveniente comprendió muchas más cuadras.

"El corte llega hasta Avellaneda", señaló sin dudar un segundo Juan, otro vecino del barrio.

"Esto no puede ser. Hay gente grande que no puede moverse por sus propios medios ni subir ascensores, y hay familias con chicos que tienen muchos problemas con estos cortes tan largos. Estamos indignados. No nos merecemos este trato de la EPE. Más teniendo en cuenta la fortuna que pagamos en cada boleta", subrayó muy enojado Héctor, padre de tres nenes menores de 12 años.

En la costa central

Otro de los cortes de luz más significativos de la jornada de ayer se produjo en la costanera central, en la zona comprendida de Tucumán a Wheelwright, y de Paraguay a Alvear.

Esa interrupción se extendió por varias horas y comenzó a restablecerse una vez entrada la noche. También hubo apagones en otros barrios y sectores de la ciudad.