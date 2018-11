Cansados del delito y en demanda de respuestas concretas, vecinos de distintos barrios de la ciudad lanzan mañana la Multisectorial contra la Inseguridad.

Los vecinos, que ya vienen trabajando en encuentros con concejales y hasta con el ministro Maximiliano Pullaro, mañana se reunirán a las 18.30 en el Club Cuba Libre, de San Lorenzo 2470. Del espacio participarán vecinos de distinto barrios de la ciudad como Tablada, Latinoamérica, Acindar, Alberdi, Arroyito, Zona Cero, Parque Field, Barrio Martin y Belgrano, entre muchos otros.

A estos espacios barriales se sumarán a la Multisectorial entidades como la Asociación de Vecinos Familiares y Víctimas de la Inseguridad, Vivir y convivir en Tablada, Cámara de Mujeres Taxistas y Alas para Crecer. Para la primera semana de diciembre preparan una reunión abierta en Empleados de Comercio (Corrientes 450).

"Después de muchas reuniones con el ministro (Maximiliano Pullaro) y de seguir con los problemas de seguridad, resolvimos con vecinos de distintos barrios de la ciudad formar esta Multisectorial", apuntó Raúl Argüello, representante de los vecinos de barrio Latinoamérica (Ovidio Lagos y Rueda).

En diálogo con "Zysman 830" de La Ocho, Argüello destacó que el espacio se conforma "ante una inseguridad no resuelta". Y alertó: "Nos están avasallando con muertes todos los días y si no tomamos una actitud los vecinos no se va a parar".

Embed #Zysman830 l ️ José Raúl Argüello: lanzan mañana la Multisectorial contra la Inseguridad. "Somos vecinos de distintos barrios de Rosario. Presentaremos un documento al Ejecutivo y a la Justicia provincial. Y convocaremos a una manifestación frente a la Gobernación", adelantó. pic.twitter.com/lQnFVbxvgO — La Ocho am830 (@laochoam830) 26 de noviembre de 2018

El vecino dijo que, después de tantas reuniones sin respuestas concretas, buscan ahora interpelar a legisladores y jueces "para que nos presten atención y tomen las medidas que corresponden".

"Los legisladores tienen que modificar un montón de leyes para que nosotros no sigamos sufriendo este flagelo, que cada vez se pone peor", dijo Arguello. Y calificó a la situación de los barrios como "peligrosísima y con ascendencia".

A modo de ejemplo, contó que en el barrio Latinoamérica el destacamento policial está cerrado todo el día. Una denuncia que viene realizando desde hace años pero que hasta hoy no obtuvo eco.

Dijo además que van a respaldar el pedido del Concejo para declarar la emergencia en seguridad.





>> Leer más: El Concejo insistirá en declarar la emergencia en seguridad





Objetivos. La iniciativa de los vecinos con la Multisectorial apunta a poner en funcionamiento un órgano que sirva para difundir los problemas que azotan a la ciudad, y también se confeccionará un documento en el que los vecinos solicitarán ser recibidos por el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial, además de coordinar una reunión abierta para la primera semana de diciembre y el consenso de una fecha para convocar a la ciudadanía a manifestarse en la sede local de gobernación.