Vecinos de la zona de hospitales advirtieron que un hombre estaba cometiendo un robo en la vía pública, lo detuvieron y lo tomaron a golpes hasta que llegó la policía a la esquina de Presidente Roca y Gálvez.

Según los testimonios preliminares, el delincuente se llevaba una cartera a una mujer que estaba en un auto, pero lo vieron y entonces varias personas procedieron a detenerlo, recuperaron lo robado y le dieron una paliza. El ladrón sufrió lesiones en la cabeza y en una pierna y amenazó con retornar para vengarse.

Uno de los vecinos contó lo que sucedió antes del mediodía en la zona de hospitales. "Resulta que el delincuente se bajó de una moto, le rompió el vidrio al vehículo que era conducido por una chica y estaba estacionado en la esquina, le robó la cartera, la arrastró y se iba", relató.

"Entre todos le dieron con todo lo que había porque no querían que se escapara, no se puede más en este barrio"

"Pero después entre todos los vecinos lo atraparon, le sacaron la cartera, le empezaron a pegar, y él se cayó porque se desestabilizó en el tironeo por el bolso, se rompió bastante, y entre todos le dieron con lo que había porque no querían que se escapara", dijo para justificar el ataque ya que en ese barrio "no se puede estar más, hace dos días robaron el almacén, con impunidad total, esto no da para más".

Además precisó que "después pasaron otros dos en una motito, un hombre y una mujer, pararon, puede ser que sean familiares del ladrón este, le dicen que mire bien a toda la gente al parecer para tomar una represalia, la policía les dijo que se retiren, este delincuente no estaba armado, estaba alcoholizado, drogado", aclaró.

Mientras las cámaras de televisión enfocaban el momento en que era retirado en una camilla con una lastimadura en la cabeza y una pierna completamente vendada, el sujeto agitaba la mano y amenazaba a los vecinos de que iba a retornar para vengarse.

El delincuente primero fue atendido en el lugar y luego fue trasladado en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).