Varias fábricas elaboran barbijos como aporte solidario a la salud

Varias fábricas y talleres textiles están dando un ejemplo de la responsabilidad social empresaria en esta pandemia. Y ya están produciendo barbijos, batas y cascos de protección para 5.500 agentes sanitarios de la red de salud pública local. Una iniciativa que surgió de los propios empresarios, que luego se sistematizó en las últimas horas y que tiene ya una producción almacenada en la Dirección de Farmacia municipal para su distribución en el marco de los operativos y estrategias que se están diseñando en esta fase del coronavirus.

Sonder es sinónimo de vóley y otras disciplinas deportivas con raigambre rosarina. Su dueña, Silvana Dal Lago, se disponía a cerrar su fábrica cuando el presidente Alberto Fernández anunciaba el inicio de la cuarentena el 19 de marzo pasado, hasta que entendió que podía aportarle algo en medio de la desolación y el cambio radical de esquema en el que entró Rosario.

Recorriendo su local de Gálvez al 1200 vio que había unos rollos amontonados de friselina que se usaban como base en su proceso de producción de indumentaria deportiva. Todo fue muy rápido. La consulta con médicos amigos, la intervención de epidemiólogos especialistas para aportar su mirada y los primeros pasos llegaron el primer viernes del aislamiento colectivo.

La idea germinó el fin de semana pasado, se acordaron pautas de confección y un prototipo validado y, para el viernes pasado, Silvana ya había cortado y en gran parte cosido con sus máquinas unos 16 mil barbijos para entregar a la Secretaría de Salud. A su movida solidaria se sumaron unos 19 trabajadores de Sonder. La firma puso la estructura y mano de obra, y el Ejecutivo los insumos.

"Cuando una pandemia como ésta se desata, no podemos hacernos los distraídos, y si uno puede colaborar lo hace. El contexto económico no es fácil, los sueldos hay que pagarlos igual (tiene 160 empleados) en medio de un golpe muy grande para la industria, pero había que arremangarse y poner el hombro. Si toca comer arroz, ya comeremos carne algún día", reflexiona Silvana ante LaCapital para agregar: "Me atormentaba la idea de los médicos y enfermeros que tienen que trabajar y no tienen los elementos de protección. Es como mandarlos a la guerra sin armas. Por suerte hasta ahora la Muni, va bien".

Dal Lago recibió inquietudes de instituciones privadas de salud para abastecerse y cientos de consultas. Pero la idea es trabajar para los hospitales y centros de salud junto a otros talleres que se vayan sumando y puedan coser lo que ellos cortan en un molde preestablecido.

"Ojalá que todo lo que preparamos no lo usemos y lo quememos en una hoguera, pero hay que estar preparados. Estoy orgullosa de la Argentina, somos solidarios, sabemos trabajar en equipo, no nos ahogamos en un vaso de agua y tenemos un presidente con los cojones para enfrentar algo así", dijo para advertir que "lo que vendrá después será terrible en materia económica".

Finalmente, cuando se le consultó sobre la contracara que representa el caso del empresario Roberto Dutra que en las Torres Maui violó 14 veces la cuarentena, Dal Lago no dudó: "Que ponga a gastar tiempo y recursos del Estado es increíble. Piensan que tienen coronita, y si algo enseña el coronavirus es que somos todos vulnerables. Es terrible la estupidez".