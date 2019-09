Un grupo de desconocidos prendió fuego durante la madrugada el frente de una depósito pintado con leyendas alusivas a Rosario Central, el que se suma a un ataque similar ocurrido contra el frente del predio Malvinas Argentinas perteneciente a Newell's.

El hecho se produjo en el frente de un depósito ubicado en Cereseto y Hilarión de la Quintana, en la zona sur de Rosario.

"Siempre les di permiso (a los hinchas de Central) para que pintaran, pero la última vez les dije que no lo hicieran más y casi me linchan. Hice una denuncia al 911 y me dijeron que ya iban a venir, pero aquí estamos", dijo Tomás, el propietario del local ante las cámaras de Telefé.

Según comentó, los trabajos de restauración de las paredes -la mayoría quedaron enegrecidas por el humo que generaron las gomas quemadas- le costarán aproximadamente 150 mil pesos.

Esta madrugada se produjo un acto de vandalismo similar contra la sede Malvinas Argentinas de Newell's, donde se entrenan y juegan las divisiones infantiles del club del parque Independencia. Sucedió alrededor de las 4.30 cuando le prendieron fuego a uno de los paredones que rodea al predio ubicado en 9 de Julio y Vera Mujica.