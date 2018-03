"Estamos más fuertes que nunca. Vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias, tratando de lograr una pena de prisión efectiva". La voz firme, enfática y decidida de Adrián Gianángelo (hermano de una joven fallecida en la explosión de Salta 2141) retumba en el estudio jurídico cercano a Tribunales. Allí, donde luego de cuatro años siguen las pericias en torno al regulador de gas que provocó la fuga, explosión y muerte de 22 personas. Una causa donde muchos desistieron de la querella por el amedrentamiento a los familiares de las víctimas de ir contra ellos sino desistían de la acción penal.

En la edición del sábado pasado de LaCapital se dio cuenta de un supuesto mecanismo intimidatorio a través del cual si los familiares de las 22 víctimas no desistían de la acción penal, no podrían acceder a un acuerdo con la aseguradora. Ayer, los abogados de otra víctima, Stefanía Magaz, indicaron que seguían en la querella.

La publicación provocó revuelo en redes sociales y el lógico fastidio de muchos de los deudos, que con el dolor a cuestas por lo que será irrecuperable y sin monto que pueda compensar la vida de sus seres queridos, tuvieron que enfrentar una nueva situación traumática.

También de fuentes tribunalicias se había deslizado que la familia de Gianángelo estaba en duda, lo que fue negado enfáticamente.

Sin embargo Adrián, uno de los hermanos de Gianángelo, se encargó de precisar la posición familiar en la causa judicial. "Estamos más fuertes que nunca. No nos sentimos amedrentados por nadie ni nunca fuimos amenazados. Mi familia está unida y vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias, tratando de lograr una pena de prisión efectiva", afirmó.

Como querellante, junto a sus padres y patrocinados por Froilán Ravena, hicieron foco no sólo en las responsabilidades del consorcio que administraba el edificio, la participación de los gasistas y la gerencia técnica de Litoral Gas, "sino más arriba y en relación a la desidia empresarial". (ver recuadro) El joven, que estudia Derecho y habitaba el edificio que explotó por la fuga de gas, también se sumó a la charla con firmeza. "Nunca vamos a arreglar. Mi hermana no tiene precio y además esta plata está manchada con sangre de ella y de 21 vecinos míos. Vamos a hacer todo lo posible para que tenga Justicia en honor a todos ellos", aseguró.

Sobre el particular, el abogado de los Gianángelo, Ravena, adelantó que en el caso que alguno de los 11 imputados resulte absuelto y se decida a iniciar acciones contra los querellantes, "no los afectará. Esta acción quedará en sus conciencias y toda la sociedad va a saber lo que les reclamarán a los familiares. Pero ellos no tienen miedo. Si tienen que afrontar con su patrimonio los resultados de un juicio, lo van a hacer igual. Que accionen sería un grave error. Acá no hay dinero de por medio sino un verdadero sentimiento de Justicia", remarcó.

Adrián también se sumó. "Querella significa en griego sufrir en grande. Y por eso nos presentamos en la causa. Sufrimos un montón la pérdida de una hermana y seguimos adelante en honor a mi familia y mi pueblo (Arteaga), que nos apoya", consideró para agregar: "Para mí calle Salta es todos los días. No sólo arriesgamos nuestro patrimonio sino nuestro cuerpo y vamos a salir adelante porque somos una familia unida. Estas personas no pueden quedar libres. Los vamos a perseguir penalmente hasta donde dé y si no, los vamos a perseguir socialmente", aseguró.

Tras repasar, la falta de previsión y planificación ante una tragedia de esta magnitud en la infraestructura de servicios; Gianángelo miró hacia adelante con el peso de lo ocurrido en el pasado.

"No te podés rendir ante los poderosos. Soy padre de familia, apostamos a la ciudad y los que van a seguir pagando las consecuencias sino hacemos Justicia y perseguimos a estos tipos, van a ser mis hijos. Seguimos viviendo en la misma Rosario, con las mismas empresas concesionarias de un servicio ineficiente", dijo.

En relación a la querella, tanto los familiares de la joven oriunda de Arteaga como los familiares de otra víctima, Magaz, siguen legitimados en la causa penal.

Así lo explicó uno de los abogados de Jorge Magaz, Aldo Bilbao Benítez, quien además y junto a Jorge Funes representan a la sobreviviente Alicia Vaquero.

dolor. A pesar de la angustia, muchas familias desistieron de la querella por amedrentamientos.