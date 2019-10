En el tramo final de la campaña, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se mostró confiado en poder revertir el resultado de las elecciones primarias. "Vamos a ir a balotaje y ahí comenzará otro partido", expresó el funcionario y explicó que su optimismo "se basa en ver la convicción que tienen millones de argentinos de que se puede dar vuelta la elección".

"En el país hay un proceso de cambio muy profundo, y eso se nota en una sociedad que quiere vivir de otra forma, que no acepta más la corrupción, que no acepta la prepotencia del poder, los grupos mafiosos, los sectores sindicales que actúan con impunidad, y no acepta la política que no combate al narcotráfico", remarcó Dietrich.

Y amplió: "Ahora hay un clima de libertad, inédito en nuestro país. Ahora las obras que comienzan, se terminan. Yo creo que mucha gente se asustó con lo que pasó en las primarias. El voto fue un llamado de atención, y nosotros hemos escuchado y reaccionamos positivamente".

Sobre la manera que encararán las jornadas hasta el acto eleccionario, Dietrich comentó que "nos eligieron para cuatro años, así que hasta el 10 de diciembre tenemos mucho para hacer. Cada obra que inauguramos es devolverle la esperanza a la gente".

"Tenemos la convicción de que vamos a tener cuatro años más de gobierno, por toda esta profunda transformación que estamos haciendo, que generó un enorme crecimiento en la conectividad y mejoras en la logística. Nunca antes hubo un cambio de esta magnitud", resaltó el ministro.

En otro orden, confió que el tren Rosario-Retiro, que actualmente tarda más de seis horas, "ya lo mejoramos 50 minutos, y la idea es que baje una hora más". En ese sentido, destacó que se trabaja en tres ejes: "En los 25 km. de vías nuevas que hay que realizar, en los durmientes que se están reemplazando y en el operador privado de cargas NCA (Nuevo Central Argentina) que no ha avanzado de acuerdo a lo previsto con las barreras automáticas".

"Eso bajaría el tiempo de ese servicio", enfatizó Dietrich.