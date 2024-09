Vacuna contra el dengue: inoculan a los adolescentes "a un ritmo aceptable" y ya se lanza la segunda etapa

En la segunda etapa se incluirá además a bomberos y policías. La provincia no determinó aún cómo seguirá ya que la cantidad de dosis es limitada.

Vacuna contra el dengue: la campaña pública activó la venta particular en Rosario

¿Cómo marcha la primera etapa de la campaña de vacunación contra el dengue?

"Iniciamos la campaña el lunes 9 en Santa Fe, en áreas priorizadas (el viernes 13 comenzó en Rosario). Estamos evaluando los números y la adherencia es importante. Estamos vacunando a un ritmo aceptable".

¿Los chicos de entre 15 y 19 años pueden acudir a vacunarse a cualquier centro de salud?

"Tenemos padrones nominalizados y a través de los equipos de salud, que son muy potentes, llegamos a todos. También nos está acompañando Educación. Si no los convocamos los chicos pueden dirigirse voluntariamente al centro de salud más cercano y si no está en el padrón, se revisa. Hasta ahora no nos sucedió, pero si pasa que consulten igual".

¿Cuántos son los esquemas de vacunación para este grupo?

"40 mil. Tenemos para ellos 90 mil vacunas, que son la mitad de las que se adquirieron. Se aplican dos dosis separadas por 90 días. El esquema completo son las dos dosis".

¿Se vacuna solamente a los adolescentes sin obra social?

"No. A todos, con o sin obra social".

¿La vacuna está en el calendario oficial?

"No. Pero fue aprobada por Anmat en 2023".

¿Cuándo comienza la segunda etapa?

"La semana que viene (a partir del 23, ya se informará la fecha) con el personal de salud. Comenzamos con quienes trabajan en guardia y en el primer nivel. Luego el resto, tanto en salud pública como privada. Al terminar este grupo iniciamos con bomberos y policías. En esta población se vacuna entre 20 y 39 años".

¿Se vacunará a adultos que no estén entre el personal de salud, bomberos y policías?

"Por ahora es solamente para ese grupo".

¿Cómo sigue la campaña?

"Las dosis son limitadas. Somos la provincia que más vacunas compró al laboratorio Takeda, pero el número es de 160 mil dosis. En base a eso evaluaremos cómo sigue. Por ahora no se ha definido".

¿Es real que una segunda infección de dengue puede ser fatal?

"El lunes tuvimos la segunda convocatoria de Cofesa, que convoca el Ministerio de Salud de la Nación. y se repasó toda la información: no evidencia científica fundada de que la segunda infección es mortal.

¿La vacuna frenará un nuevo brote?

"La vacuna es una herramienta más pero no es la fundamental".