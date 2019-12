UNR: nuevo cupo laboral para personas con discapacidad

A través de un acuerdo entre la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la asociación que nuclea a su personal (Apur), la casa de estudios se erigió como la primera institución de nivel superior que se inscribe en lo estipulado por la ley nacional 25.689, sobre el empleo de personas con discapacidad. La normativa establece garantizar un cupo mínimo del 4 por ciento en entidades públicas.

En el acto de presentación del cupo laboral de personas con discapacidad en la UNR se hizo entrega de las resoluciones formales que habilitan el ingreso de ocho personas con discapacidad para cumplir tareas en diferentes áreas de la entidad. Participaron del encuentro representantes de diferentes organizaciones gubernamentales que trabajan en la inclusión de personas con discapacidad.

El encuentro se desarrolló en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y estuvo a cargo del rector de la UNR, Franco Bartolacci; y el secretario general del gremio del personal no docente (Apur), Miguel Roldán.

"Es una jornada muy importante para la UNR ya que en el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad queríamos ratificar no sólo la voluntad y la vocación de nuestra universidad de cumplir con la ley, sino también de recorrer el camino que anunciamos cuando asumimos, que es el de construir una universidad inclusiva", remarcó Bartolacci.

Muy esperado

Por su parte, Roldán expresó: "Esto significa un hecho muy positivo porque nosotros hace muchos años que venimos pidiendo que se cumpla con el ingreso del cupo laboral que prevé la ley, que es muy clara y dice que las personas con discapacidad deben ocupar el 4 por ciento en la planta permanente".

Asimismo, se realizó en el salón Norte de la Sede de Gobierno de la UNR la presentación del Programa de Bienestar No Docente, que se anunció como una herramienta institucional para acompañar a los trabajadores, desde una perspectiva más amplia e integral.

El rector Bartolacci se mostró satisfecho. "Es una jornada relevante para la historia de la UNR, y para mí es un placer compartirla con todo el sector no docente. Desde mi cargo, no había mejor demostración del reconocimiento al esfuerzo y al compromiso de estos trabajadores que presentar este programa y ratificar con esta presentación la vocación de trabajar en conjunto".

Jerarquización

En tanto, Roldán, señaló: "Nos sentimos muy reconfortados porque vemos que se va apreciando nuestro trabajo, fundamentalmente de unidad de criterios y acción para que los esfuerzos no sean dispersos y ayuden a la comunidad universitaria a jerarquizarla. Estamos muy satisfechos por este programa que tomamos como un compromiso más para no bajar los brazos y seguir luchando para generar una universidad nacional, popular, gratuita e inclusiva. Todas estas acciones y determinaciones están orientadas fundamentalmente a fortalecer el bienestar laboral y profesional de los trabajadores no docentes".