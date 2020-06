Unos 40 estudiantes rindieron su última materia para recibirse en la UTN

El miércoles 17 de junio, Pablo Eugster terminó de trabajar y no pudo cumplir con ese ritual que realiza cada vez que tiene que rendir un final. Esta vez no pudo ponerse los auriculares y caminar las doce cuadras que separan su hogar de la Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La distancia justa para escuchar sus cuatro o cinco temas preferidos de Metallica o AC/DC y llegar relajado a la evaluación. La pandemia del coronavirus hizo que, al igual que sus compañeros de grupo, tenga que realizar la defensa del proyecto final de ingeniería mecánica de manera virtual. Así que a las 16 cumplió su horario laboral en su casa —hace trabajo administrativo home office— y desde esa misma computadora rindió una hora más tarde su examen. “Por lo menos me puse una camisa para verme bien en cámara”, bromea. Pablo tiene 31 años y es uno de los 40 estudiantes que la semana pasada rindieron mediante la modalidad a distancia la última materia para recibirse en la UTN local. Un total de 21 alumnos se presentaron para dar el último paso para graduarse en alguna de las cinco carreras de grado. A ellos se les sumaron unos 20 que se presentaron a la defensa de la tesis de posgrado. “Creo que todos están contentos con este número —dice el flamante graduado— porque la pandemia dio la posibilidad a muchos a que dediquen más tiempo para terminar de preparase, cosa que antes por cuestiones laborales por ahí no podían hacer”.

“Optimización de célula de trabajo en corte láser de chapas” es el nombre del proyecto que defendieron a través de la plataforma Zoom los nuevos ingenieros mecánicos Pablo Eugster, Sebastián Ferrarini y Pablo Di Bernardo. “Tuvimos la posibilidad de ir realizando la última parte de la carrera juntos y llegamos a esta instancia en la cual los tres no debíamos más materias, así que pudimos presentar el proyecto juntos”, cuenta Eugster a La Capital.

Los retoques finales al trabajo los encontró en plena cuarentena. Reuniones virtuales y correcciones del tutor a través de audios o videos de WhatsApp fueron las formas que encontró el equipo de estudiantes para poder llegar a tiempo con la tesina de grado. A fines de mayo, la resolución 256 de la UTN permitió el desarrollo virtual de los llamados a exámenes.

“Si bien ya manejábamos una charla fluida durante estos días, el hecho de no ir a la Facultad y no encontrarnos en los pasillos un rato antes para sacarnos los nervios y miedos previos al examen fue raro. Igual mantuvimos siempre comunicación sobre el proyecto y sobre cómo íbamos a dividir la presentación, así que al final de cuentas terminó siendo una experiencia agradable”, relata el joven graduado. Los cuatro docentes de la mesa evaluadora también siguieron el proceso desde sus respectivos hogares.

El ritual de que familiares y amigos puedan presenciar la defensa final se pudo cumplir de forma virtual, ya que padres y hermanos pudieron ver el coloquio a través del Zoom. Eso posibilitó que un hermano de Di Bernado que vive en Italia pueda seguir de esta forma la presentación.

“La experiencia de los exámenes virtuales ha sido buena y hay que destacar el trabajo de los docentes y administrativos, porque si bien la universidad había invertido en recursos no teníamos el apremio de tener que realizarlo todo de esta manera”, destaca a La Capital Antonio Muiños, secretario académico de la UTN Rosario.

Desde la Facultad señalan además que “esto significa que a pesar de las restricciones que ha supuesto la pandemia una importante cantidad de estudiantes tecnológicos, con el apoyo y el acompañamiento de sus docentes, han seguido adelante en la preparación de sus trabajos y en la formulación de sus proyectos, para poder alcanzar el objetivo de obtener sus títulos de Ingenieros”.

Muiños adelanta además que la facultad local ya presentó ante el rectorado de la Tecnológica —con sede en Buenos Aires— un protocolo para ingreso y limpieza del lugar, “ya que hace tres meses que no pisamos la Facultad”, aclara. Aún no hay fecha cierta para el retorno a clases presenciales.