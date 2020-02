Una tragedia en los juegos que quedó sin responsabilidad penal

Por disposición judicial, "La vuelta al mundo" es el único juego que no fue desmantelado en el International Park.

Por disposición judicial, "La vuelta al mundo" es el único juego que no fue desmantelado en el International Park. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.

El 10 de agosto de 2013, mientras la ciudad aún no se recuperaba del shock producido por la tragedia de Salta 2141, ocurrida cuatro días antes, se producía otro lamentable episodio en el parque Independencia. Allí murieron dos niñas tras caer de una taza de la Rueda Panorámica, conocida como Vuelta al Mundo.

Las hermanas Florencia y Melanie Aranda, de 12 y 14 años, habían llegado junto a sus padres a Villla Gobernador Gálvez desde Rafaela. La familia había planeado visitar a los tíos de las nenas, quienes llevaron a sus sobrinas a conocer el International Park, que funcionaba en Oroño y 27 de Febrero.

Las chicas estaban junto a una tía en la Rueda Panorámica cuando la taza que las transportaba se desprendió desde lo más alto de la atracción, a unos 25 metros del suelo. Producto del impacto, las menores murieron en el acto y otras siete personas sufrieron heridas.

Luego, las pericias comprobaron la falta de mantenimiento que había en el lugar, clausurado definitivamente. La Justicia absolvió cinco años después al único procesado que fue a juicio, un funcionario municipal de Control, por lo que quedó descartada toda responsabilidad penal de los seis involucrados en la causa.

Después de años de litigio judicial y trámites administrativos, la Municipalidad tomó posesión en 2017 del predio, que fue totalmente desmantelado por el ex concesionario. La ex intendenta Mónica Fein decidió que allí no volvería a haber un parque de diversiones. Hoy, el lugar será reconvertido en la Plaza Pública de las Ciencias.