La titular de la heladería Catania, Viviana Castro, alertó sobre falsas promociones de la aplicación de cadetería Glovo que ofrece envíos a domicilio de sus productos. "Es totalmente falso, no tenemos delivery de ningún tipo", dijo.

En declaraciones al programa "Procopio 830" de La Ocho, Castro expresó su preocupación por la propaganda engañosa que perjudica a su local. "Nunca tuvimos relación con esta empresa, ni estuvimos vinculados, ni firmamos ningún contrato, es más eliminamos el delivery hace cuatro años por una cuestión de seguridad del producto", aclaró.

"Ellos nos están utilizando, literalmente", denunció la comerciante y precisó que a través de las redes sociales de la heladería denunciaron el engaño mostrando capturas de pantalla de Glovo además de responder a los clientes que consultaban respecto de envíos a domicilio por esta aplicación.

Embed NO PERTENECEMOS A @Glovo_ar

ES UNA CUENTA FALSA!

LOS PREVIOS Y SI CONTENIDO SON IRREALES.

SE AGRADECE UN RT PARA QUE NO ESTAFEN MÁS A NADIE. pic.twitter.com/rQk90LCDOi — Heladeria Catania (@HeladosCatania) 18 de febrero de 2019



"Nosotros tenemos una relación muy directa con el público, tenemos una sola boca de expendio muy cuidada, y esta gente utiliza la aplicación para hacer una publicidad ficticia sobre mi negocio y para cobrar un precio que yo no vendo, ya que llegaron a cobrar un kilo de helado a 590 pesos", detalló Castro.

Castro afirmó que ya se contactó con un abogado para realizar una presentación judicial aunque dijo que no saben cuando empezó esta situación. "Cada tanto venían los de Glovo pero siempre les dije que no quería trabajar con ellos ni con ninguna empresa", precisó.

"Lo que pasa es que te vienen a comprar a la caja como un cliente común, y vos no sabés si son de esta empresa o no son, si dejan la moto a la vuelta, no lo sé. Me llamaba la gente confundida y me decían que habían pedido delivery pero que les dieron a elegir un sólo sabor y que les cobraban un precio distinto al que vendemos acá", advirtió.

El concejal del Partido Justicialista Eduardo Toniolli manifestó que estas aplicaciones de cadetería -Rappi, PedidosYa, Glovo- no están habilitadas. "No hay ningún tipo de control sobre estas empresas, no sólo no tributan en Rosario, sino que llevan delante una competencia desleal con las cadeterías que tienen a sus trabajadores registrados".







Embed ESTO ES TOTALMENTE FALSO!

Nosotros no formamos parte de @Glovo_ar

ES UNA ESTAFA! NO PIDAN POR ACÁ!

NO CONTAMOS CON NINGÚN TIPO DE DELIVERY.

Se agradece difusión! pic.twitter.com/9D4VEknlIR — Heladeria Catania (@HeladosCatania) 18 de febrero de 2019



"Hay denuncias de grandes cadenas de supermercados que tienen constatado que trasladan mercadería sin respetar la cadena frío, con cajas que no están climatizadas, como no están habilitadas, no hay ningún tipo de control", puntualizó.

"Rappi y PedidiosYa estuvieron en el Concejo, en cambio Glovo ni se acercó, plantearon que ellos trasladan cualquier tipo de mercadería sin que se tenga que explicitar que hay dentro", dijo para aclarar que lo que sucede es que en Rosario para ejercer ese tipo de actividad es necesario contar con la habilitación.