Una solución que abre nuevas puertas

El viernes 20 de marzo, el país iniciaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se extenderá hasta el feriado de Semana Santa. Ese día, a las 13, Vanina Lanati tenía que presentar su tesis doctoral sobre "Infancias y TV pública, un análisis del canal Paka Paka desde los derechos comunicacionales de la niñez".

Y si bien la evaluación tuvo varias "idas y vueltas", pudo concretarse en forma virtual en el mismo día y a la misma hora en que se había pautado hacía un mes. "Habíamos estipulado esa fecha en febrero, pero a partir del 15 de marzo, cuando Alberto Fernández anunció las primeras restricciones a la circulación, las cosas empezaron a cambiar. Primero desde la Facultad de Ciencia Política me dijeron que la presentación iba a hacerse sin público, después que uno de los tres jurados iba a participar de forma virtual. Y cuando el jueves a la noche se anunció la cuarentena, hubo que volver a cambiar las reglas de juego", recuerda.

La posibilidad de presentar su tesis on line no la intranquilizaba, era un sistema que conocía de su dictado de clases de maestría. "La defensa de una tesis, de por sí, genera expectativa y ansiedad, y el hecho de que durante toda la semana tuviéramos que rever la forma en que lo iba a hacer, me fue sumando tensión", afirma.

De todas formas, considera que fue una experiencia positiva. "La forma de exposición fue similar a la habitual. Los jurados tenían cámaras y yo podía ver sus gestos y esas cosas que suceden en la presencialidad". De todas formas, subraya, "valoro mucho que esto se haya podido hacer y agradezco el esfuerzo institucional para poder garantizar esto que para mí era muy importante". Cosas que no pueden esperar, aún en medio de la cuarentena.