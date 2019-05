Una segunda etapa con carpooling incluido

Si bien el objetivo principal de esta iniciativa es lograr rentar automóviles entre particulares, desde Cocoche planean a largo plazo y en una segunda etapa, la posibilidad de añadir el carpooling (utilizar un auto entre varias personas para reducir costos de traslado y, en menor medida, bajar la cantidad de tráfico) a la plataforma de Cocoche.

"Nuestra estrategia a corto plazo es sobre aquellas provincias y ciudades donde vemos que falta un poco más de actividad en cuanto a lo que es nuestro rubro. Estamos tratando de tener estrategias un poco más agresivas porque notamos que hay muchos viajes entre Buenos Aires y Rosario, además de entre Buenos Aires y Santa Fe, con núcleo en Rosario, y viceversa. Queremos explotar ese trayecto", contó Luciano Bernal.

A su vez, Raphael De Lasa, añadió: "El carpooling lo planeamos para una segunda etapa. El seguro autoriza el uso personal del auto, no comercial. Cuando hablamos de viaje entre ciudades es para usar los autos de manera particular: por ejemplo, alquilarlo para ir a Capital porque no tengo vehículo y me sale más barato que viajar en avión o colectivo. Lo de trabajar con el auto hay muchísima gente que nos lo plantea, pero no lo podemos hacer hoy".