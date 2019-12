Una seguidilla que no se detiene

De acuerdo a las denuncias que los docentes de la Escuela Nº 1.396 les presentaron a las autoridades del Ministerio de Educación provincial, la última de las intrusiones que sufrió la escuela fue el lunes pasado. Ese día, cuando los porteros llegaron vieron un fierro atravesado en la puerta y supieron enseguida que alguien había intentado forzarla. Era el quinto robo en cinco días, el sexto en una semana.

La seguidilla había comenzado el lunes 9, cuando las puertas de dos salones fueron forzadas para robar los cuatro ventiladores de las aulas. Ayer, dos obreros cambiaban los marcos de estas aberturas porque, de tantas veces que habían sido violentadas, ya no permitían nuevos arreglos.

Tres días después, la escuela amaneció con la puerta de otro salón forzada y la ausencia de otros dos ventiladores. El viernes pasado, los ladrones cortaron y forzaron las bisagras del portón de ingreso, no pudieron llevarse nada.

El día siguiente volvieron, forzaron la puerta de otro salón pero no encontraron nada. En cambio se llevaron unas rejas que se encontraban en el patio.

El domingo los ladrones accedieron al sector administrativo de la escuela. La alarma evitó que se hicieran con computadoras, equipos de música e instrumentos musicales; pero cuando se activó ya se habían llevado un televisor y una pava eléctrica.

Los docentes aún no hicieron el cálculo económico de los objetos robados, en la cooperadora no hay fondos para comprar nuevamente las cosas. Ya tienen bastante con el presupuesto para reparar las cerraduras, unos 2.800 pesos, que no saben cómo afrontar.