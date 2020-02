Una repetida sospecha que apuntan los vecinos

Cinco días después del 11 de diciembre de 2017, cuando mataron a César Fernando Romero, un remisero de 49 años que fue ultimado de seis balazos a metros de su casa, en Doctor Riva al 2600 (a una cuadra de donde ayer balearon al taxista Gerónimo Escobar), se realizó una audiencia imputativa donde el fiscal Adrián Spelta imputó por ese homicidio a Adrián Gastón "Chino" P., de 27 años.

Durante ese trámite, el fiscal citó la declaración de la transexual Lara Nicole, en ese momento de 24 años, quien según la hipótesis oficial caminaba por el lugar cuando mataron a Romero. El fiscal dijo que el ataque a balazos en realidad era para ella, tras una discusión que mantuvo con el "Chino" P., que manejaba una moto Guerrero 110 y llevaba un acompañante.

Sin embargo, el acusado entregó su versión, se desligó del hecho y apuntó a la travesti. "Es una persona con la que siempre tuve broncas. Varias veces lo cagué a trompadas y quedó resentido, por lo que me cortó un ojo", declaró el acusado. "Una vez me pegó una piña y yo lo cagué a trompadas. Sacó una faca y me quiso cortar. Y yo le pegué un ladrillazo. Me acusa porque me tiene bronca", agregó.

Su abogado le preguntó entonces cuál era el medio de vida de Lara y el imputado respondió: "Vende drogas y tiene problemas con todos en el barrio". En ese momento ya se citaba a la travesti y su entorno como involucrada en distintos hechos violentos en la zona. Ayer, en las calles de barrio Itatí volvió sonar su nombre vinculado a la muerte del taxista. "Dicen que fue la Lara, es tremenda, y estaba con su hermana Brenda, embarazada, y otro hombre", deslizaron con mucho temor las personas consultadas por este diario.