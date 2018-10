Una pizzería rosarina solicitó personal para una nueva sucursal que abrió en el centro y se encontró con una convocatoria que desbordó la capacidad de atención de los dueños que ayer estuvieron horas entrevistando personalmente a más de 400 interesados que se acercaron al local de Italia y 3 de febrero.

"En total fueron entre mil y mil doscientos currículums que nos llegaron a nuestras redes sociales", explicó Ricardo Barrionuevo, titular de Pizza Puck, que quedó "sorprendido" ante la "desesperación" de los postulantes por conseguir el trabajo.

"Sinceramente todavía estoy sorprendido por la cantidad de gente que fue, es la primera vez que me pasa en 22 años que tengo la empresa, que haya tanta gente sin trabajo", dijo Barrionuevo en declaraciones al programa "Procopio 830" de La Ocho.

El comerciante explicó que los diez puestos no son sólo para el nuevo local. "Pedimos pizzeros, ayudantes de cocina, telefonistas, encargados, cadetes para todas las sucursales, porque se viene la nueva temporada y así podemos ir capacitando a la gente", dijo para agregar que eran tres personas para abordar las entrevistas laborales:"Siempre me gusta atenderlos personalmente, charlar, siempre lo hice y no dábamos a basto", manifestó.

#Procopio830 "Estamos sorprendidos por la cantidad de gente que asistió a la convocatoria. Unas 1200 personas dejaron sus CV, entrevistamos a unas 400. Los jóvenes ante la requisitoria de un puesto de trabajo puntual, respondían "de cualquier cosa" Ricardo Barrionuevo, Pizza Puck



Respecto a la diversidad de los postulantes, relató: "Era gente de toda edad, muchos jóvenes, me llamó la atención el caso de una señora de 55 años que tenía un local parecido al nuestro y lo tuvo que cerrar, esa historia me conmovió, después de tantos años de tener su negocio, tiene que salir a buscar trabajo".

"Lo que se repitió fue que cuando preguntábamos en qué puesto estaban interesados, qué sabían hacer, muchos respondían 'de cualquier cosa', en un tono desesperado", dijo para remarcar "frases como 'yo puedo aprender', 'yo necesito', gente que hace tres o seis meses que están sin trabajo y que dejaron de estudiar", detalló.

Barrionuevo comentó que las entrevistas comenzaron alrededor de las 15 y terminaron a las 19.30 y en unos días se volverá a llamar a los postulantes para una entrevista más extensa. "Se suponía que iba a hacer un día positivo, pero terminé mal ante todas estas historias, muy sorprendido, no se puede creer", cerró.