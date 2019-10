Una pediatra del Centenario fue golpeada por la madre de una beba que estaba internada

Una situación increíble y violenta se vivió hace un par de días en el Hospital Centenario, cuando una pediatra fue agredida verbal y físicamente por familiares de una beba de seis meses que desde hace varios días estaba internada en el nosocomio. De acuerdo al relato de la médica, el ataque se desencadenó cuando le dijo a los padres de la bebé que como había cambiado su cuadro era "necesario reconectarla al oxígeno", mientras que su familia creía que le iban a dar de alta.

En ese momento, y mientras Stefanía, la médica pediatra del Centenario, les explicaba la situación, la madre, que esperaba recibir el alta de la pequeña para volverse a su casa, comenzó a agredirla, primero verbalmente y luego físicamente. Incluso una médica residente trató de interceder en la situación y también fue golpeada por la madre de la bebita. La agresión fue tal que ambas médicas debieron salir corriendo y esconderse bajo llave en el office de enfermería, hasta donde la mujer las siguió para seguir golpeándolas.

La bebé hacía varios días que estaba internada y su familia ya esperaba que le dieran el alta para poder llevarla a su casa.

La médica ya radicó la denuncia y a un par de días del incidente contó lo sucedido.

"Estábamos evaluando una paciente que hacía varios días que estaba internada por un cuadro respiratorio. Ante la necesidad de recolocarle el oxígeno esa noche, y de explicarle a los papás que, como el cuadro de la beba había cambiado, era necesario el oxígeno y para eso le comentamos el porque y el para qué lo hacíamos", comenzó Stefanía, la médica pediatra con su estremecedor relato.

Fue una situación muy angustiante donde estábamos llorando y teníamos miedo".

"En ese momento, la mujer -prosiguió con su relato la médica- comenzó a ponerse muy violenta. Primero con palabras y amenazas, y después me empujó contra la pared, me agarró de los pelos y me volvió a empujar contra otra cama", dijo.

Pero no conforme con eso, la siguió agrediendo. "Una de las residentes trató de interponerse y también recibió golpes. No sé en qué momento pudimos zafarnos y salir corriendo para encerrarnos con llave en el office de enfermería, junto a las enfermeras", justificó en diálogo con Radio2.

Al tiempo que agregó que fue "una situación muy angustiante, donde todas estábamos llorando y teníamos miedo", hasta que "pudimos llamar al 911, vino la policía y ahí se calmaron un poco las cosas".

En un momento y cuando la mamá de la beba estaba agrediendo a la pediatra, la residente afirmó: "si nos pega, que nos pegue a las dos y eso fue lo que pasó".

La médica pediatra, que está muy atemorizada y angustiada por la situación vivida, radicó la denuncia en la comisaría.