Una obra social no da respuestas a un tratamiento urgente que necesita un nene

Cuatro años después la situación se repite. La familia transita con angustia y desesperación porque la prepaga Visitar, que brinda servicios a la Obra Social del Personal de Organismo de Control Externo (Ospose), no responde a la autorización de la prescripción, con carácter de urgente, de un tratamiento con inyecciones de bótox para fortalecer las paredes de la vejiga para que no se le dañen los riñones.

Mientras espera una entrevista con sus abogados para presentar una intimación administrativa antes de apelar a un amparo judicial como último recurso, Mariana contó a La Capital que la situación se repite. “Hace seis años el urólogo de Benja ordenó el tratamiento con las inyecciones de bótox, pero siempre tenemos que renegar para que lo autoricen”, alertó.

Dos meses de angustia

“Ahora el médico le ordenó de urgencia un estudio de urodinamia y la aplicación de las inyecciones. Pero hace dos meses que renegamos con la obra social para que lo autorice, y ahora ni siquiera le responden al médico tratante sobre la autorización del presupuesto”, cuenta la mujer.

En ese contexto, agrega, cada día que pasa afecta la salud de su hijo. “En un último estudio renal a Benja le salió dilatación del riñón, por ende necesitamos muchísimo de los estudios y que se autoricen las intervenciones, ya que no contamos con el dinero suficiente para afrontar el tratamiento, que le corresponde cubrir a la obra social”.

La ley lo ampara

Lo concreto es que todo lo que reclama Mariana para su hijo está protegido por la Ley Nacional de Discapacidad Nº 22.431, que regula el “sistema de protección integral de las personas discapacitadas”, además de las leyes y tratados sobre los derechos de la niñez.

“Ya hice más de diez gestiones a través de la página web de la obra social, envié diez correos electrónicos a la coordinadora, fui personalmente, llamo y no me atiende nadie, y la salud de mi hijo sigue en el medio. Hace dos años pasó lo mismo y tuve que salir en La Capital para que me resuelvan la autorización de la cirugía”, recordó Mariana.

Benjamín pasó a 7º grado de la Escuela Nº 1160 República de Lituania y con su esfuerzo y el de su familia transita una vida feliz. Pero el tratamiento que necesita con urgencia se posterga por trámites burocráticos y lo ponen en riesgo. “Hace dos meses que renegamos con la obra social”, insiste la madre.

"Le corresponde, no pido que me regalen nada"

Según la mujer, al médico tratante “le dicen que está autorizado, pero no lo hacen. Y está cansado, se quiere desvincular de la obra social, lo cual sería un trastorno porque que hace dos años que atiende a Benja. En el Sanatorio Delta nos dieron un turno para el estudio de urodinamia, pero para dentro de tres meses. No entienden que es urgente, el nene no puede esperar, y la obra social no quiere cambiar de prestador, aunque les corresponde a ellos darnos una respuesta”.

“Es desgastante, se va la vida renegando con la obra social. La Ley de Discapacidad nos ampara pero no se la respeta. Con mi marido aportamos mucho dinero a la obra social, yo no pido que me regalen nada. Además, el Estado Nacional hace aportes en casos de discapacidad”, dijo molesta la mujer, quien envió una intimación a la obra social previo a presentar un amparo judicial.