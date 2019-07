Alrededor de cien jóvenes que participaron del programa Nueva Oportunidad comenzaron la escuela secundaria que se dicta en tres polideportivos de la ciudad. Se trata de una primera etapa donde se integran la educación virtual, el deporte y la educación física como eje de orientación del nivel secundario.

De los cien jóvenes que participan, 75 son de Rosario y 25 de Villa Gobernador Gálvez. Se utiliza una doble modalidad: virtual para el desarrollo de la educación secundaria, a través del plan "Vuelvo a estudiar virtual", empleando la plataforma educativa de la provincia; y presencial, para el abordaje de las prácticas relacionadas a la terminalidad en educación física y a la formación de perfiles profesionales.

Los lugares presenciales donde los estudiantes hacen sus prácticas son el polideportivo Garzón (Garzón 351), el polideportivo Parque del Mercado (Gutiérrez 100) y el polideportivo Deliot (Seguí 5462).

Referentes del programa indicaron que "la escuela secundaria del Nueva Oportunidad promueve no sólo la inclusión socioeducativa de los jóvenes y adultos de la provincia a través de una educación innovadora y de calidad, sino que también promociona y facilita la inserción sociolaboral de los egresados".

Al momento de egresar de este secundario, los alumnos obtienen el título de bachiller en educación física y, además, una o más certificaciones de formación profesional y capacitación laboral que les permitirán ingresar al mundo laboral.

Uno de los profesores de educación física es Martín Calistro quien, además, es acompañante del grupo que asiste al polideportivo Garzón: "Estamos acompañando a un grupo hermoso, que no se conocían entre ellos. Vienen de barrios diferentes y tienen un entusiasmo increíble".

Otra de las acompañantes es Dana, quien expresa que "ellos tienen una fuerza y un desafío constante para superarse día a día. Son chicos de otros barrios, de diferentes edades, que no habían terminado la secundaria y que les importa trabajar, además del deporte, los vínculos entre ellos y con la familia. Se formó un grupo muy lindo".

Una de las alumnas de la nueva experiencia, Brenda García, comentó: "Me re copó la idea de terminar la secundaria y más si es haciendo deportes. Lo que más me gusta es la educación física y computación. Ya dimos una charla de nutrición saludable y me encantó".

Otro de los estudiantes que se mostró satisfecho fue Alejandro, de 29 años, quien dijo: "Esto está muy bueno. Tenemos computación, hacemos actividad física, yo estoy haciendo también el curso de arbitraje y me gustaría ser profesor de educación física. Por suerte, con el curso de arbitraje que hice ya estoy trabajando en la liga de baby fútbol".

A su vez, el director del programa Nueva Oportunidad, Luciano Vigoni, remarcó: "La experiencia del Nueva Oportunidad en la escuela tiene que ver con el horizonte hacia donde tiene que ir la educación, al poder pensar en un espacio más abierto y dinámico donde el vínculo también esté presente".

"Esta secundaria es el tránsito hacia un nuevo tipo de educación que incluye al joven, que lo pone en el centro y que respeta y tiene en cuenta las diferentes condiciones socioculturales", añadió.

En eso coincidió el gobernador Miguel Lifschitz, quien afirmó que "es la escuela del futuro". Y sumó: "Hay que cumplir horarios, hay obligaciones y exigencias, pero lo que tiene de diferente es que se va a poder estudiar con el profesor presente y, también, usando las tecnologías como celulares, computadoras y tablets. Van a tener docentes con un fuerte compromiso con el proyecto y van a tener acompañantes que los van a ayudar cuando tengan alguna dificultad porque el objetivo es que no abandonen".

"Esta es la idea: que sea una escuela divertida, que los motive, que se sientan entusiasmados con ir todos los días y cumplir cada uno de los pasos y las obligaciones que se les van a ir dando. Estamos haciendo un camino distinto en la secundaria, algo que representa un cambio de 180 grados", concluyó el mandatario provincial.