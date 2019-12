Una nena de tres años de barrio Belgrano fue brutalmente golpeada por su padrastro y la pareja de éste, y quedó con graves secuelas que arrastrará de por vida. Así lo denunció su abuela, quien reclama la tenencia de la pequeña. "Quiero que los responsables estén presos", sentenció.

Yanina aseguró que no le permitían tener contacto con su nieta Xiomara, y que recién supo de la pequeña cuando la llamaron del Hospital de Niños Víctor J. Vilela . "Me dijeron que estaba grave y una de las doctoras me dijo que iban a hacer la denuncia porque estaba golpeada", contó.

"No puede comer sola, no habla, no sabemos si va a poder ver, no camina, y también tenemos que levantarla y bañarla, porque mueve partes de su cuerpo pero no puede sentarse ni pararse", dijo Yanina.

La mujer manifestó que las denuncias fueron realizadas en el Ministerio Público de la Acusación y expresó que Vivienda municipal la está ayudando "a hacer una piecita para Xiomi, que necesita muchos cuidados".

Yanina aseguró que el estado de salud de Xiomara obedece a los golpes recibidos por su padrastro. "Quiero que los responsables estén presos", sentenció, en diálogo con El Tres.

Y añadió: "Todavía no tengo la tenencia, me dijeron que me la iban a dar cuando salga del hospital".

La titular de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Virgilio, explicó que la medida "fue trabajada por un equipo de Niñez, se resolvió de manera definitiva y está en el Tribunal a la espera del control de legalidad".

Resaltó que la intervención y denuncia se realizó "a través del sistema de protección integral, en este caso a través del servicio hospitalario".