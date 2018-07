Una madre desesperada se encadenó esta mañana en la puerta del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) en Rioja al 2000 para reclamar que le autoricen una urgente internación para su hijo de 24 años que padece una aguda adicción a las drogas y a la morfina.

María del Luján Corral decidió de esta forma llamar la atención de las autoridades para intentar agilizar los trámites. "Lo que pido es una internación de acuerdo a la patología de él, que ni los médicos saben cuál es, no encuentran la vuelta, le dan 30 pastillas y así no mejora", explicó en diálogo con La Capital.

Más temprano, en el programa "Zysman 830" de La Ocho, relató la complicada situación de su hijo y amplió sus quejas contra la obra social."No consigo respuesta, me tienen de acá para allá, viajando, fui a buscar una cama en el psiquiátrico Parque que al final no estaba", arrancó.

iapos2.PNG



"Al final lo pudimos internar pero lo tuvimos que ir a buscar porque me llamaron apenas había llegado a mi casa", señaló para expresar su disconformidad con la atención que recibió hasta ahora. "No lo estabilizan, el médico no lo pudo estabilizar en cinco meses, le dio permiso para fumar marihuana en forma terapéutica y a mi me parece que así no se va a recuperar nunca", agregó.

María del Luján contó además la situación violenta por la que atraviesa, ya que el joven en ocasiones la golpea para poder escaparse de la casa y vende todo lo que encuentra en la casa. "No tengo ni puertas, ni ventanas, me vende todo, cuando se quiere ir lo quiero agarrar y me golpea, está cada vez más agresivo, no tiene mejoría en ningún sentido", lamentó con dolor.

Por último relató la difícil situación que vivió anoche: "Al final vinieron dos ambulancias, la policía y lograron estabilizarlo, estaba muy excitado porque había vendido un celular y había podido consumir drogas, estaba muy mal".