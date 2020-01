Una mujer denunció que su expareja le incendió el auto

Una mujer que ya había sufrido actos de violencia por parte de su expareja denunció que el hombre le prendió fuego al automóvil que estaba estacionado en las inmediaciones de pasaje Casablanca y Mitre, en la zona sur de Rosario.

El hecho se produjo esta madrugada y personal de Bomberos acudió al lugar para extinguir las llamas que consumieron gran parte del vehículo, un Ford Focus.

Martina, la hija de la mujer, señaló a la prensa que no es la primera vez que el hombre tiene actitudes violentas hacia su mamá y que pese a haber realizado numerosas denuncias, la Justicia nunca le dio respuestas.

"Fueron denunciados él y un amigo que andan todo el tiempo dando vueltas por acá. Tiene restricción de acercamiento. Ya fue denunciado porque le pegó en la calle y la mandó al hospital. Le golpeó la cabeza contra el volante del auto. Esto fue a mitad del año pasado. Tuvo un montón de denuncias pero la Justicia no hace nada", se quejó la joven en diálogo con Telefe Rosario.

"Tenemos miedo, no sabemos qué va a pasar, si nos va a agarrar a nosotras por la calle, si nos va a tirar algo por el pasillo. Hoy vamos a ir a realizar una nueva denuncia", indicó Martina.

La chica contó que su madre y la expareja se conocían desde "hacía muchísimo tiempo" pero se pusieron de novios "hace poco más de un años".

"Empezaron a salir como novios y cuando ella le dijo que no quería estar más con él se volvió como loco. Pero ella no quería estar más en esa relación no porque sí, sino porque él estaba con otras y por otras cosas que no me caben en la cabeza", explicó la chica.