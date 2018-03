Una mujer denunció amenazas de su ex en redes sociales y con carteles callejeros 

"Esta vez decidí buscar ayuda, no callarme más, porque las mujeres que sufrimos violencia nos callamos por proteger a la familia, por protegernos a nosotras mismas y cuando decidí hacerlo se empezaron a cumplir todas las amenazas que me había hecho, no quiero terminar con el ácido ni con mi cara cortada, no quiero que me pase nada y si algo me pasa lo culpo al Estado"

Micaela habla conteniendo las lágrimas, angustiada, presa de los nervios, el temor, la desesperación que siente desde que, tal como denunció en reiteradas oportunidades en Fiscalía, dos años atrás su expareja comenzó a acosarla, con amenazas, daños a su casa y a el auto de su hermano, y con carteles colgados en la vía pública en la que la difama con nombre y apellido.ç

"Micaela Paola...., corrupta y drogadependiente, empleada pública de la provincia de Santa Fe", fue el pasacalle que, con una foto trucada, en la que se montó la cara de la joven con un cuerpo de una mujer semidesnuda fumando marihuana, apareció en cercanías de su casa y que motivó la última denuncia que esta mañana radicó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Hoy la Fiscalía confirmó la denuncia que se le radicó a Nahuel Beltranini, esxpareja de Micaela, por amenazas y haber colgado el pasacalle. Antes se le había dictado una restricción de acercamiento que, según contó al víctima, violó en reiteradas oportunidades. Será citado en libertad para comunicarle la audiencia imputativa por amenazas y hostigamiento.

Con la voz entrecortada, cuenta que en enero de este año radicó su primera denuncia en Fiscalía, aunque el hostigamiento comenzó mucho tiempo antes. "No me animaba a contar lo que me pasaba, ni a mi familia, me daba miedo", contó a La Capital, desbordada por la emoción y el llanto, y añadió: "Me amenazaba con hacerle daño a mi familia y me daba mucho miedo".

"Una vez me pegó muy fuerte y me obligó a tomar pastillas para dormir y me dejó encerrada en la habitación, pero me escapé. Esa vez le robé un arma que tenía, pero sé que ahora tiene otra y permiso de portación", relató la joven de 30 años, quien vive con su madre, su hermana, que tiene cuatro pequeños, y el hijo de 10 que tuvo con una pareja anterior.

"Todo lo que hace lo anuncia primero en sus redes sociales, dice lo que va a hacer y lo cumple", aseguró Micaela. "Pasó con el daño a la propiedad y tiró ácido en el portón de casa; hizo lo mismo con el auto de mi hermano, que había dejado estacionado enfrente, y ahora dijo que me va a cortar la cara, no quiero que me pase eso y si llegara a pasar culpo al Estado", sentenció.