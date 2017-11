"Iba a cruzar con los nenes y me caí en el pozo", señaló la mujer de 33 años, que cayó en un pozo de aproximadamente un metro y medio que no estaba demarcado y que solo tenía como protección una madera terciada. "Tenía tierra arriba la madera", contó

pozo1.jpg La mujer se cayó al pisar un pozo que estaba tapado con madera terciada. (Foto: captura de TV)



Una mujer que iba cruzando calle San Martín junto a sus hijos cayó en un pozo que había en una zona donde están trabajando y estuvo más de treinta minutos antes de que pudiese ser rescatada por los Bomberos y personal de rescate."Iba a cruzar con los nenes y me caí en el pozo", señaló la mujer de 33 años, que cayó en un pozo de aproximadamente un metro y medio que no estaba demarcado y que solo tenía como protección una madera terciada. "Tenía tierra arriba la madera", contó"Me habré raspado una parte de la pierna. Yo no aguanto más acá adentro", recalcó la mujer, quien tras ser asistida en el lugar fue trasladada al Hospital de Emergencias "Clemente Alvarez"."Estaba muy dolorida, me acerqué y la asistí, tenía muestras de dolor", contó una mujer que se acercó a colaborar y fue una de las que llamó a la asistencia.Los bomberos rescatistas fueron los que finalmente y luego de media hora pudieron sacar a la mujer, que vive en el barrio Las Flores.En una primera revisión los médicos del Sies no detectaron lesiones graves, pero de todos modos la mujer fue derivada al Hospital de Emergencias "Clemente Alvarez"."Se trata de una persona joven, pero si hubiese sido una persona mayor no sé lo que hubiese pasado", aventuró una mujer.