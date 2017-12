Una medida de fuerza que golpea a los taxistas

El eventual paro de las estaciones de servicio en la ciudad le traería dolores de cabeza a más de uno. Además de autos y camionetas particulares, los que más sufrirán por la posible medida serán los taxistas.

El referente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), Mario Cesca, no dudó en mostrar su malestar ante la posibilidad de no contar con las expendedoras de nafta y GNC desde el mediodía de hoy hasta las 12 de mañana.

"Si se produjera el paro, nos va a causar un tremendo perjuicio", manifestó Cesca, a lo que agregó: "A diferencia del colectivo, que tienen abastecimiento propio, nosotros dependemos directamente de las estaciones de servicio".

Para explicar la magnitud del problema que les traería a los taxistas la falta de servicio en las estaciones, Cesca contó: "Nosotros reponemos cada ocho horas. Si a las 12 se produjera el paro, para las 20 o 21 ya estaríamos en serios problemas".

Por el inconveniente, el titular de Atti opinó que el paro de los estacioneros deja "a un servicio público sin servicio".

"Nosotros somos un servicio público pero no entramos en la guardia mínima. Y si somos un servicio público tenemos que tener una alternativa. Si no, el paro se lo estamos haciendo nosotros", dijo Cesca, quien también aseveró: "Somos un servicio público para las obligaciones, pero para los derechos no somos nada".

Sobre el reclamo que realizan los estacioneros, el referente de Atti sostuvo que espera que "puedan solucionarlo", pero que a ellos no les traería problemas ya que cargan combustible en efectivo.