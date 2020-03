Una kayakista herida al ser chocada por un taxi lancha

Vivir para contarla. “El taxi me chocó y caí abajo de la lancha. El chico trató de ayudarme, pero otro hombre robusto me sacó”, narró Silvia.

"Yo llegaba a Puerto Pirata en mi kayak y cuando me chocó el taxi lancha caí abajo de la lancha y no podía salir. El chico que manejaba la embarcación trató de sacarme, pero yo no podía subir hasta que apareció un hombre robusto en otra lancha y me pudo subir a la suya y llevarme hasta la costa", cuenta Silvia Perals, una kayakista rosarina de 38 años, que sufrió golpes y heridas en todo el cuerpo y estuvo a punto de perder la vida cuando fue embestida el martes a la tardecita en el río Paraná a la altura de la Bajada Escauriza, por un taxi lancha cuyo conductor tenía la licencia vencida desde 2012, y se salvó de morir ahogada, según narra la víctima a La Capital, y tal como consta en la denuncia que formuló en la delegación local de la Prefectura Naval.

"El martes, a eso de las 18.30, llegué a Puerto Pirata remando en mi kayak rojo y blanco para dos tripulantes, con el chaleco salvavidas puesto y un remo porque iba sola, cuando empecé a oír atrás el ruido de un motor cada vez más fuerte y cada vez más cerca hasta que cuando me di vuelta ya lo tenía encima. Entonces pegué un grito muy fuerte y el que estaba manejando frenó, pero me chocó en el cuerpo y me tiró abajo de la lancha", cuenta ahora Silvia, que tiene cortes y golpes en cara, cuello, espalda, brazos y piernas.

"El muchacho de la lancha trató de ayudarme, pero no me podía subir, hasta que apareció en otra lancha un hombre robusto, que me pudo levantar y subir a la suya y me llevó hasta la costa, a la guardería", abunda Silvia, quien es recepcionista en un hostel de la ciudad.

Con golpes y heridas en todo el cuerpo, pero sana y salva, Silvia comenzó otro calvario, cuando el conductor del taxi lancha no quiso entregarle la licencia de conducir y luego el dueño de la embarcación, llamada "El Chacal", discutió con ella en muy malos términos, según su versión.

"Cuando llegamos a la guardería el chico que manejaba me pidió disculpas, entonces le pedí los datos y ahí discutimos un rato porque no me quería dar su licencia de conducir. Hasta que llegó el dueño de la embarcación, Carlos Pederzini, quien con prepotencia y maltrato intentó hacerme responsable del choque al decirme que «los kayakistas andamos en forma irregular por el río»", reconstruyó la víctima el siniestro fluvial.

En este punto, Silvia advirtió que "ellos estaban trabajando con el taxi lancha en una zona prohibida porque tienen que utilizar el muelle que está a la altura de la calle Ricardo Núñez, así que eran ellos los que estaban en forma irregular en esa zona, donde otra chica, también kayakista, tuvo un siniestro y un entredicho con la lancha «El Chacal»", sostuvo Silvia.

Silvia formuló ayer la denuncia en la Prefectura, donde luego de una extensa espera se la tomaron y le revelaron que el conductor del taxi lancha tiene la licencia vencida desde 2012. "En Prefectura me dieron algunas vueltas para tomarme la denuncia, pero lo más llamativo fue cuando les pregunté cuánto tiempo tarda un conductor de lancha para renovar la licencia, porque si este chico la tiene vencida desde 2012 estuvo casi ocho años sin renovarla", ironizó.

Un choque igual hace dos meses

Un taxi lancha embistió a otro kayak en el río Paraná, frente al balneario La Florida, el sábado 4 de enero a las 9.30, donde un kayakista de 58 años sufrió una herida cortante en el antebrazo izquierdo, por la que fue trasladado por una ambulancia del Sies al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Otro kayakista sufrió golpes y otros dos resultaron ilesos, informaron fuentes de la Prefectura Naval Argentina.