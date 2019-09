Una foto en la que se reconoció 59 años después de que la tomaran

"Ese soy yo". Oscar Daniel Vezzani está sentado en la mesa de un bar y señala la foto que se ve en la página 2 de la edición del 8 de septiembre pasado de La Capital. Allí, debajo del título que dice "La foto histórica" ("Chapa", en la jerga interna de la Redacción, porque es algo fijo que se repite todos los días), se ve a un señor entregando diplomas a un grupo de chicos lectores. Casi en primer plano, al lado del niño que está recibiendo el suyo, se ve a otro vestido "con una camisa almidonada" que mira atento. La escena fue captada por un fotógrafo del diario en el lejano mes de noviembre de 1969 y el chico que mira es Vezzani. En la imagen tenía 13 años.

Ahora tiene 72 años (a punto de cumplir 73, el 5 de octubre) y no puede disimular su emoción por la rara pirueta que le jugó el tiempo. Y también el diario, afirma él.

"El 8, cuando vi la foto, no podía creerlo. Creí entender que era un reconocimiento del destino a mi madre, que fue quien me hizo lector del diario", confiesa.

En la foto que lo conmovió, Vezzani está recibiendo un premio como mejor lector del 6º grado de la escuela 119, precisamente por celebrarse el Día del Librero. El cree recordar que alguna vez su madre le contó que había salido en el diario por ese acontecimiento, pero afirma que no le dio importancia hasta que ella murió, en 1994. "Cuando eso ocurrió me llevé la caja de las fotos a casa y entonces encontré la foto y el recorte del diario", evoca.

Vezzani es contador y está jubilado. Trabajó toda su vida en el frigorífico Swift, de donde se jubiló con un cargo muy alto, y tuvo (y sigue teniendo) participación activa en entidades como la Federación de Industriales de Santa Fe, la Bolsa de Comercio y otras. Integra, además, el tribunal de ética de los contadores.

También jugó al fútbol, primero en un club que se llamó Deportivo Pasto y luego en la 5ª y la 4ª divisiones de Newell's. Un problema en la columna vertebral lo obligó a abandonar la actividad y lo puso ante una encrucijada: "O estudiás o laburás", le dijo el padre, que tenía una empresa de transporte. Optó por la primera salida.

Por su perfil alto en la empresa frigorífica de la zona sur y también en otras organizaciones, después de aquella primera vez, cuando recibió el premio por ser un lector destacado, Vezzani salió muchas veces más en las páginas del diario. Guarda la mayoría de los recortes y los atesora como un testimonio indeleble de su vida.

"Parecía que lo había armado"

El domingo 8 se levantó a las 6, como todos los días. Bajó al hall del edificio donde vive y recogió el diario. No tardó en ver la foto histórica que se publica en la página 2. "Me conmoví tanto que sentí taquicardia", exagera. Al rato pudo mostrársela a sus dos hijos y sus tres nietos. Uno de ellos vive en Tandil (es investigador del Conicet y suele viajar a Rosario cada seis meses) y había venido a visitarlo. "Parecía que lo había armado con los editores de La Capital, pero todo había sido una gran coincidencia", festeja.

"Mi madre era una gran lectora del diario y yo heredé eso de ella. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice La Capital, pero si no lo lee no se entera de lo que pasa en Rosario", afirma para explicar las razones por las cuales lleva una vida leyendo este matutino.

Tan acostumbrado está a esperar y leer el diario que lo asume como un hábito equiparable a levantarse a las seis de la mañana o tomar mates. "Lo primero que hago es bajar a buscarlo. Si por alguna razón no está, me pongo nervioso", cuenta, aunque aclara que eso sucede muy pocas veces y agradece al canillita que se lo alcanza todos los días.

Dice que el diario es parte de su vida y que lo leerá hasta su último día. "Por eso me emociona tanto que alguien se haya tomado el trabajo de rescatar aquella foto. Ahora tengo las dos: la que se publicó en 1969 y la que salió el 8 de septiembre", remata.