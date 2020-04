Una excelente cobertura contra la gripe estacional

La coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la provincia, Soledad Guerrero,explicó que "la vacuna antigripal no protege del contagio de Covid-19, pero da una excelente cobertura para la gripe estacional, de esta manera estamos evitando una enfermedad típica del otoño y del invierno que puede ser muy severa, especialmente para los grupos de riesgo. El sistema de salud necesita como nunca la colaboración de todos para que no se generen situaciones de desborde. Es momento de cuidarse muchísimo y cumplir con la obligatoriedad de la vacunación, teniendo en cuenta toda las recomendaciones y prestando atención a la situación de cada uno de acuerdo a si se tiene o no obra social y si se está o no en grupo de riesgo", puntualizó.

"La estrategia que implementamos busca proteger lo máximo posible a las poblaciones vulnerables. Es un contexto difícil, sin dudas, por eso intentamos hacerlo de manera escalonada y pedimos que todos los cumplan", mencionó la especialista y comentó que en los últimos días ya triplicaron la vacunación en la mitad del tiempo, respecto del año pasado.

Sobre este punto, Guerrero manifestó: "Hacerlo antes de que comience el frío y aumente la curva de coronavirus es muy importante, pero no cambia si alguien se vacuna el lunes o una semana o diez días después, pedimos a la gente que no se desespere".