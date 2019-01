Una excavadora rompió un caño de gas y alteró a los vecinos

La zona de Barrio Martin fue escenario en la jornada de ayer de un tenso episodio. Es que los vecinos de 3 de Febrero al 400 se llevaron un gran susto cuando detectaron un fuerte olor a gas, y rápidamente llamaron a la policía y a los bomberos para poder controlar la situación. El hecho se produjo en una obra en construcción, y una máquina retroexcavadora que estaba limpiando el terreno, fue el responsable de la rotura de un caño y provocó escenas de incertidumbre y angustia.

De acuerdo al relato de los vecinos, los habitantes de esa cuadra comenzaron a percibir un fuerte olor a gas, y teniendo en cuenta esa sensación rápidamente dejaron sus propiedades y se trasladaron a un lugar seguro, hasta que personal de la Policía y Litoral Gas lograron detener y controlar la fuga.

Fue por eso, que bajaron de los edificios de la zona, para seguir de cerca el avance de la situación que por suerte no tuvo que lamentar consecuencias de gravedad. "La verdad es que no sabíamos qué hacer, por eso llamamos a la policía y los bomberos, pero los responsables de la obra no sé por qué no llamaron directamente a Litoral Gas, que es la empresa competente para este tipo de intervenciones", apuntó con sorpresa un vecino.

Otro de los testigos en el lugar, reconoció que "sentimos mucho temor por lo que podía llegar a suceder. Sentíamos el olor a gas, pero no sabíamos qué se podía desencadenar desde allí".

Apoyados en los testimonios de los obreros que trabajan en ese lugar, los responsables de la investigación del episodios lograron saber que hubo una retroexcavadora que estaba limpiando la zona y rompió un caño de gas. Desde un comienzo se descartó cualquir esbozo de intencionalidad, por los menos en las primeras pericias.

Unos pocos minutos después de los llamados, personal de Litoral Gas cortó el gas en el lugar, y se ordenó la desafectación de los seis obreros que estaban trabajando en ese predio.

"Apagamos rápidos las máquinas y nos fuimos", contó uno de los empleados.

Vale recordar que este hecho alteró y afectó el desarrollo de la mañana de ayer. Los vecinos de barrio Martin se vieron sorprendidos mientras en la obra se realizaban tareas de limpieza con una retroexcavadora.

Rápidos llamados

El fuerte olor a gas en toda la zona no le fue indiferente a ningún habitante de esa cuadras. Por eso dieron rápido aviso a la policía y también a los bomberos.

Ante ese panorama de mucha angustia, descubrieron que la máquina había roto un caño de alimentación de gas y desató un manto de preocupación y aflicción en los vecinos.

Más allá de que agentes de Litoral Gas junto a la Policía lograron controlar la fuga rápidamente, lo cierto es que este tipo de episodios genera una inquietud en los vecinos que les resulta muy difícil de canalizar hasta que se acerca alguna autoridad. o algún profesional especializado y le explica la situación. "Por suerte no pasó nada, pero en el momento la pasamos muy mal. Uno piensa cualquier cosa, sobre todo con los antecedentes de tragedia que tiene esta ciudad", reconoció una vecina, todavía nerviosa.