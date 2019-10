La ley Nº 10.671 de la provincia de Entre Ríos declara al área de humedales como una Reserva Natural Protegida y la ordenanza municipal Nº 2.185 de la Municipalidad de Victoria las define como una Reserva Natural de Usos Múltiples. Sin embargo, "aún falta definir un plan de manejo para esas tierras", advirtió Romina Araguas, abogada e integrante de la ONG El Paraná no se Toca. Hace doce días, la agrupación ambientalista presentó notas denunciando la invasión de vehículos que transitan por las islas al concesionario del Puente Rosario Victoria y al municipio victoriense. Sin embargo, aún no tuvieron respuesta.

"La presencia de automóviles en una zona natural protegida es claramente una contravención, ya que según la ley, en la isla sólo se pueden realizar actividades sustentables", explicó la profesional y consideró que "lo que pasa es que la zona necesitaría un plan de manejo, ya que no existen disposiciones claras sobre qué es y qué no es una actividad sustentable".

Para Araguas, la libertad de circulación "tiene un límite, que es la protección del ambiente, ya que esos terrenos son bienes colectivos donde no se puede realizar cualquier actividad". Lo que sucede es que la delegación de Islas del municipio de Victoria "no tiene capacidad para controlar. Hasta el año pasado no tenía más que una lancha para controlar una extensión enorme, de unas 300 mil hectáreas, casi tres veces la superficie de Rosario. Por eso generalmente decimos que es casi imposible controlar nada".