Una chica cayó por la barranca frente a Riomio durante los festejos de Año Nuevo

"Era pasada la 1.30 cuando escuchamos a un chico que empezó a gritar: '¡Se cayó al río, se cayó al río!'", relató a La Capital, Marina, una de las testigos del incidente que se encontraba festejando con amigos y al aire libre en el parque la llegada del Año Nuevo.

"Empezamos a buscar lonas de la gente que estaba ahí para armar una cuerda y rescatarla, no sabíamos si había caído al río o no y nos asustamos", siguió el relato la joven, quien contó que, en ese preciso instante, "uno de los policías de la motorizada se sacó todo lo que tenía encima y se tiró para rescatarla con lo que habíamos armado".

"Casi al mismo tiempo llegaron dos patrulleros, la Guardia Urbana Municipal (GUM) y un poco después una ambulancia. En cuestión de diez minutos estaba el barco de Prefectura y los bomberos, que demoraron porque se les complicó entrar al parque y tuvieron que acceder por los Silos Davis", siguió.

"Empezamos a buscar lonas de la gente que estaba ahí para armar una cuerda y rescatarla, no sabíamos si había caído al río o no y nos asustamos"

Marina señaló que a esa hora aún no había mucha gente en el parque y destacó que el operativo que se montó para auxiliar a la chica "fue muy rápido y efectivo, teniendo en cuenta la fecha y la hora".

"Por lo que pudimos ver a través de la linterna de los celulares, la chica cayó de espalda y no alcanzó a llegar al río. Si no, no la contaba", agregó sin ocultar la inquietud que le causó el incidente la joven, quien pudo escuchar que la víctima hablaba en portugués.