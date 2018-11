La artista Mariana Telleria (Rufino, 1979) fue la elegida para representar al país en la Bienal de Venecia que se realizará el año próximo. Telleria se formó en la Universidad Nacional de Rosario y produjo toda su obra en la ciudad, donde además vive. La noticia conmocionó al ámbito de la cultura local. Muchos aún recuerdan las duras críticas que recibió una obra de la artista, "La noche de los días", cuando pintó de negro la fachada del Museo Castagnino.

Ahora, Telleria llegará a la Bienal de Venecia tras concursar entre decenas de artistas. La muestra internacional, donde se posan las miradas clave del arte contemporáneo y una de las más prestigiosas a nivel mundial, se realizará entre mayo y noviembre del año próximo.

"Todo lo que hago es verdad. Yo no soy al hablar. Lo que puedo decir no le alcanza nunca a lo que sucede, por ende no quiero nombrarlo. Hablar es un simulacro más tramposo que el hacer. Y por suerte creo no haber hecho lo suficiente", dice Telleria en su autobiografía publicada en la página web de la galería que la representa (Ruth Benzacar).

La obra de Telleria, El nombre de un país, un conjunto de siete esculturas, fue elegido entre otras propuestas en un concurso que se realiza por primera vez para integrar el envío argentino a la Bienal de Venecia.

La elección fue interpretada en la ciudad como un fuerte reconocimiento a la autora pero también también hacia los artistas locales y a las políticas culturales que favorecen la producción rosarina y la ubican en un lugar particular en el mapa del arte contemporáneo del país.

La Bienal de Venecia es hoy, junto con la alemana Documenta Kassel, la vidriera artística más prestigiosa a nivel mundial, en cuanto a espacios no comerciales.

Telleria no es la primera artista radicada en Rosario que ha participado de envíos argentinos o que fueron invitados a participar de la Bienal. También lo hicieron Nicola Costantino, Adrián Villar Rojas y Graciela Sacco, entre otras y otros artistas. De hecho, Antonio Berni fue premiado en la edición de 1962 de la gran muestra.

El secretario de Cultura municipal, Guillermo Ríos, recibió con alegría la noticia y valoró a la artista no sólo por su propuesta actual sino por el desarrollo de carrera: "Creo que todos recordamos su intervención en el Castagnino. Ella fue a fiel a esto de que el arte tiene que ser provocador, interpelar. Es muy buenos que ocurran en estos tiempos trabajos como los que ella realiza. Y a la vez, creo que esta elección también hace visible la fortaleza de esta ciudad en cuanto a su producción artística", dijo el funcionario.

Polémica

Telleria intervino la fachada del Museo Castagnino en 2014 en el marco de una muestra que se realizaba en ese espacio acompañando una bienal de arquitectura. Eligió pintarlo de negro, como un modo de que el museo se pierda en la trama de la ciudad pero en ese supuesto ocultamiento la propuesta lo tornaba aún más visible, justamente cuando se pedía por un proyecto de ampliación para el museo. Las críticas no tardaron en llegar pero también los apoyos.

Marcela Römer era por entonces directora del Castagnino y recordó ayer ese momento. "Yo conocía su obra y me alegro que ahora llegue a la Bienal. Claro que tuve mayor cercanía cuando intervino la fachada del museo. Cuando empezó todo lo mediático defendimos desde la gestión la propuesta sin dudarlo", recordó Römer.

El Museo Castagnino expuso justamente una obra de Telleria hasta hace pocos días. Fue elegida para integrar una de las etapas de la exposición 100 años de arte argentino. El trabajo que se mostró es "Cuando junto nos queda lejos", premiada en el salón de 2010 del museo. La curadora de esa muestra, Clarisa Appendino, es a la vez actualmente subsecretaría de Cultura y destacó el trabajo de la artista y que el museo cuente con una obra suya.

"El trabajo de Telleria es muy valioso y me alegra que se valore a tal punto que ahora llegará a la Bienal de Venecia. También que el Castagnino, gracias al premio adquisición, cuente en su colección con una obra de ella", dijo.

"Lo inesperado y todo aquello que produce información no siempre me sorprende afuera, la mayoría del tiempo lo encuentro dentro de mis búsquedas y en el registro o memoria que sedimentan esas prácticas", escribió Telleria sobre su propia forma de crear.

Una artista formada en la Universidad Nacional de Rosario, que poco a poco fue armando su carrera, a través de becas, premios y participaciones en importantes muestras y que ahora representará al país en un enclave de prestigio mundal.