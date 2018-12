Una APP comenzó a reclutar choferes en Rosario y quiere competir contra Uber

La aplicación de movilidad Cabify abrió la posibilidad para que cualquier rosarino se inscriba como chofer en su plataforma. Con esta polémica decisión, dentro de un mercado de taxis y remises regulado por el municipio, busca competir de igual a igual con Uber ante un eventual desembarco de la empresa estadounidense en la ciudad. No obstante, en la firma aseguraron que, en caso de tener que adecuarse a normativas locales, no tienen "problemas en dialogar y llegar a un acuerdo".

A pesar de que la plataforma Cabify ya se encuentra operativa en Rosario desde hace un tiempo, consignaron que ahora es el momento de acelerar en cuanto a la puesta en marcha total de la aplicación en la ciudad.

En diálogo con La Capital, el director de Cabify Argentina, Guillermo Minieri, aseguró que, en primer lugar, se buscó consolidar a la empresa en Buenos Aires para poder expandirla luego al interior. Y apuntan a Rosario como una ciudad "joven y con mucho empuje".

"Cursamos todos los permisos necesarios para operar en Rosario. Planeamos consolidar la idea inicial en 2019", aseguró Minieri y adelantó que faltan ajustar detalles para lograr la prestación del "servicio con la calidad pretendida". Por eso, la campaña de reclutamiento que lanzaron es un inicio para tal fin.

Las bases iniciales y excluyentes para ser conductor de Cabify son: ser mayor de 21 años, presentar documento de identidad, registro de conducir, cédula verde y seguro al día en la página de la empresa (donde también, se debe llenar un formulario).

Además, el vehículo que se disponga para convertirse en chofer de la aplicación debe ser sedán (de cuatro o cinco puertas) modelo 2010 en adelante y debe contar con aire acondicionado.

En el terreno de las ordenanzas locales, la intención de Uber de desembarcar a Rosario ya generó controversia y obligó a que la Intendencia expresara que "hoy no es posible porque se trata de un sistema que no tiene ninguna regulación". Sin embargo, en Cabify dijeron no tener "problemas en adecuarse a las normativas" locales.

"Siempre estamos abiertos a este tipo de cosas. Buscamos desarrollar el servicio en un marco de respeto", sintetizó Minieri, quien aseguró que tuvieron reuniones con autoridades locales "el año pasado, cuando se habilitó la agencia de transportes en la ciudad".

"Nosotros desarrollamos tecnología para la industria del transporte, somos una empresa de movilidad. Cualquier persona puede trabajar con nosotros, la idea es tener un sistema lo más amplio posible y brindar las herramientas tecnológicas necesarias a usuarios y a conductores, para que accedan a una fuente de ingreso extra", detalló.

Competencia "positiva"

Consultado sobre su apreciación en torno a la polémica que suscita el eventual desembarco de Uber en Rosario (hubo idas y venidas en el Concejo por el tratamiento de una normativa que lo regule), Minieri se mostró de acuerdo con el hecho de que "cualquier competidor intente mostrar los beneficios que puede llegar a brindar una tecnología como la nuestra".

Al respecto, amplió: "Me parece positivo. Creo que la tecnología al servicio de la industria del transporte tiene todavía muchísimo espacio para crecer en Argentina, donde recién estamos dando los primeros pasos".

"Mejora la calidad de vida de los ciudadanos y brinda una nueva fuente de trabajo; algo que, en estos tiempos, me parece que no podemos menospreciar o dejar de lado", continuó.

El director afirmó que las expectativas que tienen sobre la ciudad "son altas", a la vez que comentó que no hay límite en los cupos de inscripción para ser chofer: quien esté interesado, puede ingresar a la página de la aplicación para llenar el formulario y comenzar a trabajar.

Taxistas, también

Minieri consideró, ante la consulta de este diario, que una de las cuestiones que diferencia a Cabify de Uber es la "política local" que implementa: "Nos interesamos por el impacto que tiene el servicio que ofrecemos en todas las ciudades. Entendemos que la tecnología es disruptiva y genera cambios".

El temor de muchos taxistas es que, con el arribo de este tipo de plataformas, el trabajo comience a escasear o hasta a desaparecer. Sin embargo, el referente de Cabify Argentina ve una posibilidad hasta para quienes ya poseen una chapa en circulación.

"Los taxistas también pueden formar parte de Cabify, es la idea. Les brindamos una herramienta para que se sientan más seguros, para que sepan quién es el pasajero que se sube al auto y hasta la posibilidad de que cobren con tarjeta de crédito, débito o efectivo", expresó.

Y finalizó: "Con esto, los conductores realmente pueden trabajar mejor, aprovechar más su tiempo. En ese sentido, no vamos a dejar afuera a los taxistas".