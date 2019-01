Una ambulancia y un automóvil chocaron esta mañana contra una columna en Olavarría y Juan José Paso, en la zona norte de la ciudad. Dos de los ocupantes del coche sufrieron heridas leves.

El siniestro vial sucedió cuando la ambulancia circulaba por Juan José Paso e intentó doblar por Olavarría al parecer, al mismo tiempo que el Citroen negro. Ambos vehículos impactaron contra una columna de alumbrado ubicada en la ochava.

"Me enteré y vine a ver, lo que me dijeron es que pasaba el auto negro y la ambulancia choca al auto, hubo unos heridos pero no de gravedad", dijo una vecina, quien contó que los únicos lesionados viajaban en el auto negro.