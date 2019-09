Una agente municipal denunciada por borrar y desviar multas de tránsito

Una agente municipal, titular de una clave para acceder al sistema informático de faltas con la que se borró y desvió una gran cantidad de infracciones en esa plataforma, fue denunciada por el Ejecutivo. La Municipalidad realizó una presentación judicial contra la empleada, aunque aseguró que todavía no hay un número definitivo de las multas borradas y desviadas, ya que la investigación continúa. Según se supo, a un solo titular de dominio le borraron 32 infracciones.

Una incompatibilidad administrativa desembocó en el hallazgo de la maniobra de la empleada, a quien denunciaron ante la Justicia y, además, le retiraron la clave con la que podía ingresar al sistema informático de infracciones de tránsito. A su vez, se le inició un sumario administrativo.

Desde el municipio afirmaron a LaCapital que "es imposible" conocer el monto aproximado y la cantidad total de las multas condonadas porque la investigación continúa y, sobre todo, porque las categorías de las infracciones son variadas.

"Detectamos esto hace un mes y algunos días, y comenzamos la investigación. Es un trabajo muy complejo en el que aportamos 500 fojas de información. Decidimos cortar los trabajos de investigación para hacer la denuncia, y después seguir", agregaron.

La subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, Carmen Donadío, explicó: "Las multas son muchas y no damos el número final porque empezamos la investigación, que es muy exhaustiva. Hicimos una interrupción para hacer la denuncia penal sin perjuicio de seguir investigando para ver si existen más casos".

Cantidad a determinar

La funcionaria adelantó que los casos son muchos, específicamente los que se refieren al borrado de infracciones a determinados titulares de dominio.

Si bien las primeras especulaciones apuntaron hacia un eventual cobro de favores a cambio de realizar esta tarea, Donadío minimizó esas versiones y dijo: "No podemos afirmar que la empleada cobraba coimas. Por eso, pusimos todos los antecedentes en manos de la Justicia para que investigue".

"Nosotros brindamos el nombre del titular del dominio, las faltas que tenía y los horarios en los que se ingresaron los cambios, que se hacían siempre a la misma hora: a la mañana temprano o al mediodía, después de las 13", amplió la funcionaria.

Respecto de la resolución sobre las multas adulteradas, Donadío consideró: "Con el sistema podríamos retrotraerlas, pero no podemos realizar ninguna acción debido a la investigación en curso. Comenzamos con 2019 y, ahora, vamos hacia atrás para ver si se detectan más de estos casos".

El modo que se utilizaba para realizar los cambios aún no está claro ya que, explicaron desde la Municipalidad, "algunas multas se pagaban, en otras se cambiaban los códigos y una multa por alcoholemia se pasaba a una menor, como de estacionamiento medido, por ejemplo".

Puntapié

El dato inicial que originó la investigación fue, según indicó Donadío, acercado por la titular del Tribunal de Faltas.

"Nosotros hacemos notificaciones por rebeldía a la gente que no comparece al juzgamiento. En uno de estos casos, había una cédula en papel que no coincidía con el sistema; es decir, habíamos notificado a algún infractor y el sistema indicaba que no lo era, porque su dominio no tenía ninguna falta", explicó la subsecretaria respecto al hecho que originó la investigación que continúa en curso.

Tras ello, se convocó al equipo de informática del área ya que el acceso al sistema "es limitado a un determinado número de personas y cada uno posee una clave personal".

"Se empezaron a hacer los análisis y se detectaron varios casos. Hasta el momento tenemos registrada una sola clave", explicó Donadío, quien comentó que la agente en cuestión "trabajó en el (Centro Municipal de) Distrito Centro y ahora se desempeñaba en la Aduana. Se le inició un sumario administrativo y se le quitó la clave, mientras continúa la investigación".