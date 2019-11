Una agenda cargada de bailes y música de más de 50 países

La apertura oficial del festejo será el viernes, desde las 21, con la actuación del Ensamble Municipal de Vientos, seguido de distintos bailes y espectáculos. La jornada inaugural finalizará con la presentación de los candidatos a Embajadores y Embajadoras de Colectividades. Los grupos infanto-juveniles de más de 50 países pasarán por el escenario principal.

Siguiendo la agenda programada por la Municipalidad de Rosario, el sábado habrá espectáculos infanto-juveniles desde las 19 y mayores, a partir de las 20:40.

El domingo, Día de la Tradición, además de las propuestas infanto-juveniles y de mayores, subirán al escenario María Elena Sosa y Mayté y poco antes de las 23 se elegirán a los embajadores.

El lunes, a las 21, está prevista la presentación del grupo Amapola y el miércoles 13, a la misma hora, de Palmae.

El último fin de semana habrá espectáculos infanto-juveniles y de mayores, desde las 19 y el domingo 17 está previsto, para el gran cierre del 35º Encuentro, la presentación del grupo La Esencia de la Cumbia.

En celeste y blanco

Como cada año, el stand argentino tendrá propuestas y presentaciones especiales. Para celebrar la fiesta número 35, se montará un “Club Social, Deportivo y Cultural” en el cual se vivirán momentos de solidaridad y encuentro; juegos y afectos; cenas compartidas; bailes cruzados; títeres a la tarde; bochas a la mañana; arte religioso; arte profano y canciones en todos los idiomas.

El Club Social, Deportivo y Cultural apunta a recuperar el espíritu de esas instituciones que forjaron nuestra identidad a partir del enriquecimiento de los vínculos y de la vida social.

La programación incluye el viernes, noche de folclore, con la presentación de Bifolk (dúo folclórico de Agustín Pistone y Martín Alderete), Huahui Basualdo, Facu Arcec, Clara Bertolini, Miradas, Soy Tierra, Artesanos de la Verdad y Ballet de Danzas Arreando Sueños.

El sábado se viene la noche de chamamé, con Cachito Gonzales y los Nuevos Reyes; Beto Ferreyra y su conjunto; Tus Amigos; Vanina Israel; Maia López; Gauchos Costeros; Conjunto San Miguel; Tomás Puntano y su grupo chamamecero. Agrupaciones de chamamé: Gauchito Gil y El Cachafaz de la Bailanta.

El domingo se celebra el Día de la Tradición con folclore y la presentación de Trovadores del Norte; Grupo Amalaya; César Miranda y su grupo; Brenda Urcabe; Viki Virgolini solo set y Ballet de Danzas Arreando Sueños.

En tanto, el lunes se viene la noche de cumbia santafesina, con la actuación de Los Musiqueros de Santa Fe; La Revancha; No me olvides; Luciana Estrada y su banda. Y el martes será el turno de las mujeres, con la presencia de DJ Mona Picech & Violeta Estelar; Crew The Project; Dragonia; Aymlova - Latino Rappers; Shuly DH; Lolly The Queen; Azu Music; Latín Loba y Queen Di.