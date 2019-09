Un utilitario volcó esta noche en Ovidio Lagos al 7200 tras pisar soja que estaba desparramada en el pavimento, chocar con el cordón y quedar el vehículo con las cuatro ruedas mirando el cielo. "Nos agarró la desesperación, porque no podíamos salir del auto, que estaba perdiendo combustible", admitió el conductor del vehículo, que venía de Villa Amelia junto a su hija y su hijo.

El siniestro vial, sin consecuencias físicas afortunadamente, se produjo a las 19.45 cuando el vehículo piso la soja que estaba sobre toda la calzada y en gran cantidad, se deslizó y provocó el vuelco.

La presencia de cereal en el pavimento se debía a que delincuentes que merodean la zona les abren las boquillas a los camiones que pasan por ese importante acceso de la ciudad (Ovidio Lagos a esa altura es la continuación de la Ruta 18) para robarles cereal. Una metodología que se repite también en los accesos a los puertos y en las zonas de acceso.

"Veníamos de Villa Amelia, con la onda verde, había un patrullero parado en el otro semáforo, lo que indicaba que toda estaba normal", comenzó relatando el conductor del Renault Kangoo que volcó.

"Y cuando cruzo este semáforo -prosiguió- derrapó sobre la soja, chocó contra el cordón, se vuelca y quedó con las cuatro ruedas mirando el cielo", y enseguida agregó que "nos había agarrado la desesperación, porque teníamos pérdida de combustible y no podíamos salir del auto".

El conductor del utilitario, quien sostuvo que los policías que había en la zona -había al menos dos móviles- no le dijeron nada de que había cereal desparramado en la calzada, viajaba con su hija y su hijo. "Nos ayudaron los vecinos a salir. Primero salió mi hijo y nos abrió la puerta trasera para que podamos salir con mi hija", sostuvo en diálogo con Telefe Rosario.

Resaltó que no tuvieron lesiones y que el Sies vino rápido. "Fue una desgracia con suerte", señaló, antes de aclarar que los policías que estaban asentados en la zona le dijeron que hubo un derrame de cereal a las 19.15 más adelante, pero que en el lugar que él volcó a las 19.45 que "no lo vieron y no estaba informado" y que dieron parte a "Vialidad, que aun no apareció" (a las 21).

"Lo que sí digo, con un poco de sentido común si yo fuera policía, es que pongo las balizas y corto el tránsito para que nadie se mate, porque si en el vehículo hubiera venido gente sin el cinturón de seguridad no lo estaríamos contando", comentó sin poder ocultar su indignación.