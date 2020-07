Un tercio de los comercios dijo que sus ventas cayeron más de 50%

El 34,3% de los comercios registró en junio caídas en las ventas superiores al 50% respecto a la situación previa a la pandemia, según una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Frente a este escenario, desde la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario resaltaron que la situación en la ciudad se asemeja a la media nacional pero encendieron luces de alerta por la creciente falta de insumos y productos para la producción local, que estiman se acrecentará en los próximos días por el endurecimiento de la cuarentena en Buenos Aires.

Al ser consultados sobre la variación de las ventas de junio respecto a la etapa previa a la pandemia, un 34,3% de los encuestados dijo que “cayeron más del 50%”, un 24,6% afirmó que retrocedieron entre “26% y 50%” y un 8,4% crecieron hasta un 25%. Así se desprende de la cuarta encuesta realizada por la entidad en los últimos cuatro meses. concretada entre el 22 y 28 de junio, para medir la situación presente de los comercios y las perspectivas de cara al corto plazo.

Edgardo Moschitta, vicepresidente de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario, destacó que si bien en la ciudad son muy pocas las actividades que no están trabajando, como puede ser el caso de hoteles o expresiones artístiscas, todos los que trabajan lo hacen con restricciones y “tuvieron que formular protocolos que llevan más costos y no se está vendiendo”, en general.

“Según relevamientos más informales que realizamos se vende un 50% de lo que vendían normalmente, claro hay sectores con excepciones, pero esta situación nos preocupa mucho y además estamos viendo dificultades en cadena de abastecimiento. Muy pocos artículos no tienen componente importado y la complejidad de Buenos Aires, que es el centro productivo por excelencia, que volvió a fase 1 y frenó la actividad también impacta. Hay mayores costos y menos facturación”, indicó.

Según el informe de la CAC, del total de encuestados, un 45,9% manifestó encontrarse “parcialmente operativos”, un 30,9% respondió estar “completamente operativa”, mientras que el 23,2% restante dijo estar “sin operaciones”, se indicó en el relevamiento del que participaron empresas de diversos tamaños, con preeminencia de firmas que cuentan con hasta 9 empleados -que explicaron el 70,5% del total- de rubros tales como comercio minorista, comercio mayorista y gastronomía, entre otros.

Al ser consultadas sobre el tema salarial, el 78,8% de las empresas encuestadas manifestó que tendrá “problemas para abonar el medio aguinaldo”.

En el caso de que se mantengan las restricciones actuales por otros 30 días, el 52,7% de las empresas dijo que “sufrirá importantes pérdidas”, un 30,9% expresó que “podrá continuar operativa”, un 25,6% indicó que “deberá reducir su tamaño” y el 7,2% del total advirtió que “cerrará sus puertas”.

“Las expectativas no son muy halagüeñas, va haber casos de empresas que no van a volver abrir. Emprendimientos pequeños que no estoy seguro que pueden volver a abrir y también compañías importantes. Recuperar el 100 por ciento de la actividad llevará tiempo, esto no es mágico”, puntualizó Moschitta.

Cede la caída de la recaudación

La recaudación nacional de junio alcanzó a $ 545.963 millones, un 20,1% más que el año anterior en términos nominales pero un 15% menos cuando se deflacta por inflación. Si bien estos números cierran el peor trimestre tributario en 23 años, el dato alentador es que pareció encontrar un piso ya que la pérdida de junio fue menor a la de abril y mayo. Cayeron todos los impuestos menos los internos) y Bienes Personales..