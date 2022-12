Un rosarino que aguanta las lágrimas en una Paris sin ruido ni festejos

Había por acá ilusión y deseo. Esta es la ciudad donde juega Messi. Pero cuando Deschamp, el técnico francés, dijo que mucha gente en todo el mundo quería que ganara Argentina y en Francia también unos cuantos tuvo razón. Pasaba con comunidades africanas, portuguesa y asiáticas. Me lo decían muchos de los compañeros con los que trabajo por ejemplo. La radio esta mañana informaba que el ambiente de Buenos Aires es de mucha fiesta, describían al país como de mucha miseria y señalaban que esto le venía bien al pueblo para divertirse. Me decía: “Si pudiera celebrar, qué bueno hacerlo allá”.

Tenía entradas para el teatro para las 18. El partido terminaba a esa hora. Viendo el partido estaba seguro de que lo cerrábamos en los 90. Pero hubo alargue. Me fui igual al teatro en la zona de la Puerta Saint Martin. No me enteré de nada pero cuando salí escuchaba que no había ruidos ni festejos. Estaba lloviznando en el frío. Por ahí detecté una bocina de un auto que pasa y sentí la respiración entrecortarse. Total incertidumbre por unos instantes. Hasta que un amigo que se llama Walter me mandó un mensaje. Una sola palabra. “Ganamos”.

paris2.jpg Este domingo sonaban algunos bocinazos en Paris, de residentes que iban por Argentina.

Debería decir, con la exageración fácil pero auténtica de los momentos felices, que fue lo mejor que me pudo haber pasado en toda la vida. La ciudad está muy tranquila. Yo me imagino cómo deben estar todos por allá, el desahogo, la dicha. Pienso en la tremenda fiesta que tiene que haber, que va a durar toda la noche y en cómo me late el corazón por querer ser parte. Y estoy muy contento. Y con ganas de llorar.

Sigo caminando y veo un bar donde están celebrando cerca de la estación Republic. Hay algunos argentinos porque se festeja y se ve una fanfarria en la calle, mientras la gente en general se mueve tranquila y toma cerveza. La llovizna hace brillar el asfalto de las calles. Yo sigo mirando todo con emoción. Y de repente una pantalla devuelve la imagen de Messi paseandoses delante del equipo con la copa, como si estuviera en un casamiento. La felicidad y la lucidez, se me ocurre, son cosas distintas. Qué feliz me siento