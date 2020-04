Si durante los primeros 15 días de cuarentena obligatoria decretados por el gobierno nacional para contener el avance de la Covid-19 habían empezado a verificarse resultados medianamente alentadores, ayer todo el esfuerzo de millones de ciudadanos pareció perder sentido en apenas unas horas.

Hasta ahora Alberto Fernández había tomado decisiones drásticas para tratar de controlar la cadena de contagios. Con buen oído para escuchar las recomendaciones de los científicos y atendiendo a las aterradoras experiencias de países como Italia o España, buscó evitar con el aislamiento un colapso en la salud pública. Pero la triste y riesgosa congestión de personas en los bancos significó un retroceso grave, de consecuencias imprevisibles y quién sabe con qué costos.

Parece increíble que nadie, ni el propio Fernández ni los funcionarios del Ministerio de Salud o los cerebros de la Anses, lo hayan previsto. No alcanza ahora con alguna renuncia o con señalamientos a mansalva para repararlo. Lo mal hecho, hecho está.

Más de una vez se dijo en las últimas semanas que el gobierno analizó declarar el estado de sitio para garantizar la cuarentena. Durante 15 días, además, se les abrieron causas penales (y con razón) a muchas personas que violaron el aislamiento obligatorio. ¿Quién falló ayer para que miles argentinos, muchos de ellos integrantes de los grupos de riesgo, fueran a pasar frío a la intemperie y luego rompieran con todos los parámetros de acercamiento físico dentro de los edificios de los bancos?

La mayoría de los países que impusieron la cuarentena como una medida extrema para frenar el avance de este virus desquiciado incluyeron a los bancos entre los servicios esenciales. Lo hicieron porque consideraron, como en el caso del abastecimiento de alimentos, que era la mejor manera de organizar la asistencia de público y evitar las aglomeraciones. El gobierno argentino no quiso o no pudo hacerlo. La razón de esa decisión es una de las explicaciones que la sociedad argentina merece escuchar después de las situaciones que muchos ciudadanos vivieron ayer. No sólo los que fueron a cobrar, sino también los pocos (policías, voluntarios, algunos funcionarios municipales) que intentaron darle orden a ese caos.

El aislamiento no es fácil para nadie, pero el propio presidente había dicho hace días que 9 de cada 10 argentinos lo estaban cumpliendo. “Entendieron su importancia”, argumentó.

Muchos ayer se preguntaban si valió la pena. Es necesario reafirmar una y otra vez que sí, aunque la imprevisión del gobierno y de los bancos, sobre todo de estos últimos, pareció dinamitar en una mañana lo que se hizo en dos semanas.