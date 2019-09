Un proyecto de origen rosarino para el National Geographic

"Los rosarinos vivimos sobre uno de los sistemas de humedales más grandes del mundo, pero no lo sabemos. Dependemos de él y lo utilizamos", dice Sebastián López Brach, un fotógrafo rosarino que lleva una década tomando imágenes de los entornos naturales de la cuidad, pero ahora se propone algo más. "Tenemos que tomar conciencia", señala a pocos días de saber que su proyecto sobre tres de los principales humedales de la Cuenca del Plata fue seleccionado por National Geographic para ser financiado a lo largo de un año. La beca que obtuvo le permitirá, junto a un equipo de especialistas, biólogos y conservacionistas, hacer registros fotográficos y audiovisuales durante un año de los tres principales humedales de la cuenca, que son el Pantanal en Brasil, y los argentinos Esteros del Iberá, en Corrientes, y Bañado de la Estrella, en Formosa.

Con el trabajo apunta a la sensibilización, pero también busca impulsar la ley nacional para la protección de los humedales, dos veces presentada en el Congreso.

Su trabajo en relación a la naturaleza no es nuevo, y sus fotografías fueron expuestas en Argentina, Brasil e Italia. Asegura que el haber nacido en Rosario, "a la vera del río", marcó ese rumbo. E incluso lleva tiempo trabajando en la documentación del proyecto de rescate, refugio y rehabilitación de animales silvestres que María Ester Linaro hace en la zona oeste de la ciudad.

Es más, la cercaría con el Paraná también marcó las líneas generales del proyecto que ahora fue seleccionado por National Geographic. "Vivimos sobre uno de los sistemas de humedales más grandes del mundo, pero no lo sabemos. Nos levantamos todos los días, vemos el río ahí enfrente, dependemos de él y lo utulizamos, pero no sabemos a ciencia cierta de su riqueza —afirma—. Tenemos que tomar conciencia de eso, y un poco de eso se trata el proyecto".

Además del propio Sebastián y Sofia Lopez Mañán, también fotógrafa y documentalista, y coproductora del proyecto, la iniciativa se llevará adelante con especialistas, entre los que se cuentan biólogos, conservacionistas, y el acompañamiento de organizaciones que ya vienen trabajando en el tema, y en los territorios, como son CLT (The Conservation Land Trust), Vida Silvestre Argentina y Wetlands Internacional.

Armar el equipo y llevar adelante los registros a lo largo de un año, es "una oportunidad única" que señala podrá llevar adelante realizando viajes cortos a los tres humedales seleccionados de toda la cuenca: Pantanal, Esteros del Iberá y Bañado de la Estrella.

Si bien aún no tienen la fecha de inicio del trabajo, también señaló que en la última semana, los incendios en Brasil, que incluyen parte de la zona del Pantanal, obligan a "repensar esa parte de ese trabajo" para poder da cuenta de eso.

"Estamos hablando de ecosistemas que son únicos en el mundo, y justamente por eso la idea es poder hacer el registro para poder dar cuenta de las problemáticas que acontecen allí que van desde la deforestación hasta la contaminación minera y las hidrovías que cambian los casos de los ríos; qué significan para el mundo, su importancia, y también las poblaciones y las culturas que directa e indirectamente viven de esos sistemas", detalló el fotógrafo.

Por la ley de humedales

Siendo uno de los recursos naturales más importantes del mundo, López Brach no sólo se propone sensibilizar, sino además señala la necesidad "de impulsar de una vez la ley de protección de los humedales en el Congreso de Nación, un debate que aún está pendiente" (ver aparte). Y consideró que "si bien es un tema del que no se habla mucho, es fundamental como la ley de bosques y la ley de glaciares", y agregó: "Más allá de las poblaciones lo habitan o están vinculados en forma indirecta, pocos saben lo que estas áreas naturales significan no sólo por su biodiversidad, sino en funciones clave como el oxígeno, la regulación de las inundaciones y muchas otras funciones fundamentales".