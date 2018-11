Un presupuesto que sufrirá una retracción en 2019

Gabriela Sosa, y recalcó que "hay ítems como el patrocinio gratuito para las víctimas que no cuentan con ninguna partida asignada".

Lejos de ser una prioridad, el presupuesto nacional destinado a las políticas para la prevención de la violencia de género y la protección integral de las mujeres no sólo no se ajustará a par de la inflación, sino que además sufrirá una retracción del 18 por ciento. Así lo anticipó la subsecretaria de Políticas de Género santafesina, Gabriela Sosa, y recalcó que "hay ítems como el patrocinio gratuito para las víctimas que no cuentan con ninguna partida asignada".

"Así es muy difícil y llevamos tres años sin lograr aportes nacionales", destacó la funcionaria, antes de recalcar que los 16 espacios que constituyen la Red de Casas de Protección y Fortalecimiento de Mujeres en Riesgo, por donde este año pasaron 129 mujeres con sus 144 hijos, se sostienen con aportes de la provincia.

Para graficar la situación, la funcionaria no sólo remarcó la retracción, sino que puso en números absolutos las inversiones de los dos niveles del Estado. "Mientras que la Nación aportará el año próximo para todas las provincias 234 millones de pesos, incluyendo los salarios, Santa Fe está ejecutando este año un presupuesto de 75 millones de pesos, sin contemplar los salarios", detalló Sosa.

Y cerró: "Seguramente tendremos un refuerzo para el próximo período".