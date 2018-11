Un plan que se quedó en el anuncio

Desde hace un año y merced a un convenio entre el municipio y la Ong Movimiento Solidario Rosario (MSR), los cuidacoches que desempeñan en Pellegrini, desde Balcarce hasta Laprida, deberían estar identificados con pecheras y tener visible su nombre y DNI.



Sólo podría haber dos por cuadra y prestarían sus servicios en los horarios en los que no funciona el estacionamiento medido: de lunes a viernes, de 20 a 9, los sábados desde las 14, y domingos y feriados. Recibirían la contribución voluntaria de los automovilistas. La idea tomó aspectos de varias iniciativas que emanaron del Concejo Municipal.



Además de la tenaz insistencia del ex edil radical Jorge Boasso, otro que batalló desde 2014 fue el macrista Roy López Molina, quien propone prohibir la actividad "para ponerles un freno a las bandas organizadas". La propuesta de la Intendencia en carácter de prueba piloto no tiene aún una evaluación oficial. Lo concreto es que, en medio de este plan, el corredor gastronómico de Pellegrini está dominado por trapitos a toda hora, sin pecheras ni identificación.

¿Te gustó la nota?