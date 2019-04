Una camioneta de la Policía de Santa Fe impactó contra una pick up este mediodía en Servando Bayo y Córdoba. A pesar de la violencia del impacto, sólo se registraron heridos leves.

Según los testimonios, el choque ocurrió a las 11.50 cuando el móvil policial pasó el semáforo en rojo sin disminuir la velocidad y sin haber activado la sirena que alertara su presencia. Los uniformados argumentaron que estaban en una persecución y por eso incumplieron las reglas de tránsito.

Javier, de 38 años y conductor de la camioneta Fiat Toro doble cabina, contó que los vecinos presentes le relataron que en el momento del impacto con el móvil policial su vehículo quedó en dos ruedas.

"Venía por Servando Bayo y cuando estoy cruzando Córdoba, ellos me chocaron a mitad de la calle, me engancharon, el auto giró y quedó en dos ruedas, según me dijo un testigo. La verdad es que solo sentí el golpe, vi el patrullero cuando lo tenía encima", detalló Javier a La Capital.

choque2.JPG Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital choque3.JPG Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital



"El patrullero pasó en rojo, el policía me admitió que pasó en rojo, estaba nervioso, dijo que venía fuerte porque tenía una persecución, pero no puso balizas ni sirena, nada", agregó.

"Tengo un par de golpes en la cabeza, me duele la pierna pero nada mas, estoy bien. Ellos eran tres, dos hombres y una mujer, y también estaban en buenas condiciones", describió y precisó que personal médico que llegó en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) los atendió en el lugar.