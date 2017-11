Un nuevo incendio se desató en el galpón de Monticas y van cinco en pocos meses

Una imagen repetida. Un nuevo incendio se produjo esta tarde, alrededor de las 16, en el galpón de Monticas , en la zona de Juan José Paso y Travesía, en un hecho que ya no tiene nada de extraño, pero sí mucho de sospechoso.Es que desde el trágico choque de febrero pasado en la ruta 33 en el que murieron 13 personas, es al menos el quinto incendio que se produce en el mencionado galpón donde ya casi no quedan colectivos que puedan ser devorados por las llamas.Además, es el segundo incendio que se produce en una semana.El fuego destruyó varias unidades y trabajaron dos dotaciones de bomberos para combatir las llamas, que los vecinos califican de "intencional", por cuanto se genera siempre cuando se produce "el cambio de guardia"."Hoy agarró algunos micros que estaban afuera, pero la semana pasada fue dentro del galpón", contó uno de los vecinos, quien en diálogo con Canal 5 señaló que "fue a la misma hora, justo cuando hay cambios de guardia y personal de seguridad".Los vecinos de barrio Toba aseguran que conocen a quienes generaron el incendio y que lo hacen por encargo. "Todo el tiempo están quemando", denuncian.Molestos por esta situación que se repite en el tiempo, los vecinos ya no saben como reclamar y piden que el depósito sea cerrado. "Ya estamos cansados de esto, si no hacen algo esto va a continuar", subrayó una vecina, quien advirtió que el gran temor es "si se llegan a prender fuego las casas va a ser mucho peor".